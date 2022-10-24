НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка

54 хвилин(и) тому

Автор фото, НАБУ

Антикорупційне бюро розшукує трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, повідомило НАБУ.

Йдеться про колишнього голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка, одного із заступників банку та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

В НАБУ уточнили, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку. Місцеперебування цих осіб було невідоме.

Підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх оголосили в розшук.

4 жовтня Кирило Шевченко написав прохання про відставку з посади голови Національного банку.

Він пояснив рішення станом здоров'я. Водночас у заяві, яку подала пресслужба НБУ, він також наголосив, що вважає свою місію у банку виконаною - попри те, що його каденція ще не завершилася.

Після того, як 6 жовтня Верховна Рада проголосувала за його відставку, САП та НАБУ повідомили Кирилу Шевченку про підозру в рамках розслідування справи "Укргазбанку".

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у цій справі ще чотирьом особам. Правоохоронці підозрюють, що діяльність службових осіб банку призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

У САП пояснюють: службові особи банку укладали фіктивні договори із фізичними та юридичними особами, "які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісячно незаконно виплачував "винагороду" цим особам".

Все це, за даними слідчих, відбувалося впродовж 2014 - 2019 років. Саме тоді Шевченко був спочатку виконуючим обов'язки, а згодом головою правління "Укргазбанку".

У САП окремо наголошують, що підозра не стосується "перебування діючого голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку".

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