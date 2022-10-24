"Не хочу звідси їхати". Соцмережі жартують над Росією, яка вивезла з Херсона пам'ятники

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот ВВС

Російська окупаційна влада Херсону вивезла з міста бюст полководця Олександра Суворова та пам'ятник адміралу російського флоту Федору Ушакову.

Обидва монументи стояли в Херсоні з 1950-х років. Бюст Суворову - на однойменній вулиці у центрі міста, пам'ятник Ушакову - біля корпусу Херсонської державної морської академії.

19 жовтня сало відомо, що окупаційна влада покидає Херсон та переїжджає на лівий берег Дніпра.

Вивезення з Херсону пам'ятників Суворову та Ушакову підтвердив заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.

За його словами, це зробили через загрозу їх пошкодити при обстрілах. Як тільки загроза зникне, пам'ятники повернуть, паніки в місті немає, додав Стрємоусов.

Автор фото, Стремоусов/відео

Окрім того, окупаційна влада раніше заявляла про намір вивезти з Херсону пам'ятник та рештки генерала Потьомкіна.

"У бажанні красти росіяни вже дійшли до апогею. Вивозять з Херсона музейні експонати. І навіть хочуть забрати з собою пам'ятник князя Потьомкіна і викопати його останки", - писав у фейсбуці напередодні речник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Дерусифікація в дії

"Жестом доброї волі", тікаючи з Херсону, росіяни прихопили з собою пам'ятники Суворову та Ушакову. Дякую, звичайно, за підтримку нашого процесу боротьби з наслідками русифікації", - написав міністр культури Олександр Ткаченко. Водночас він додав, що ці питання за законом має вирішувати місцева влада.

Ідею дерусифікації руками росіян також підхопили користувачі соцмереж.

В інтернеті жартують зі зникнення пам'ятника Ушакова і бюста Суворова і створюють "фотожаби".

Автор фото, Констянтин Риженко

Користувач Олександр Кобець розмірковує про те, що у місті не має бути пам'ятників Суворову, Ушакову, Потьомкіну. "І в музеї воно не треба. Це зло. Але русня випередила і позабирали пам'ятники Суворову та Ушакову", - написав він.

В іншому пості апелюють до історичних подій: "Було: перехід Суворова через Альпи. Стало: переніс Суворова через Дніпро".

Також обігрують відео з жінкою, яка після перших вибухів у Криму стала відомою через фразу "Зовсім не хочу їхати з Криму". На фото - полководець Суворов, який начебто також не хоче їхати з Херсону.

Автор фото, Олексій Голобуцький

Колишній херсонець і журналіст Роман Кабачій звернув увагу, що про демонтаж цих пам'ятників навіть не могли мріяти місцеві активісти.

"Ну слухайте, те, що не могли допустити найбільш радикальні українські херсонці, - прибрати з головної вулиці Ушакова, а з головної прогулянкової Суворова, зробили самі росіяни", - жартує він.

Журналісти одеського видання "Думська" вже пропонували обміняти пам'ятник Катерині ІІ в Одесі на українських полонених.

"Як бачите, пропозиція цілком реальна", - додають вони, коментуючи вивезення пам'ятників з Херсону.

Також жартують про те, що пам'ятники Суворову та Ушакову вступили до лав окупаційної тероборони в Херсоні.

Раніше окупаційна влада Херсону оголосила про початок формування "територіальної оборони". До неї закликають вступати чоловіків, які залишаються в місті.