"Капелюхи проти списування" - новий тренд серед студентів
- Джеймс Фітцджеральд
- BBC News
Фото студентів у так званих "капелюхах проти списування" під час іспитів у коледжі стали вірусними у соціальних мережах на Філіппінах і розвеселили читачів.
Студентів одного коледжу в Легаспі-Сіті попросили одягти головні убори, які б заважали їм підглядали в чужі роботи.
Багато хто у відповідь на це прохання створив саморобні витвори з картону, коробок для яєць та інших матеріалів.
Їхня викладачка розповіла BBC, що шукала "кумедний спосіб" забезпечити чесність на своїх уроках.
Мері Джой Мандейн-Ортіс, професорка машинобудування в інженерному коледжі Бікольського університету, сказала, що ця ідея була справді ефективною.
Її використали на нещодавніх проміжних іспитах, які сотні студентів коледжу складали на третьому тижні жовтня.
Професорка Мандей-Ортіс сказала, що спочатку вона просто попросила, щоб студенти зробили простий виріб з паперу.
Її надихнула техніка, яку, за повідомленнями, використовували кілька років тому в Таїланді.
У 2013 році в інтернеті стало віруснум фото студентів університету в Бангкоку, які складають іспити, одягнувши "вуха" - аркуші паперу, прикріплені з обох боків їхніх голів, щоб не давати їм дивитися убік.
Професор Мандейн-Ортіс сказала, що її студенти-інженери підхопили ідею з ентузіазмом - й деякі створили інноваційні складні головні убори "лише за п'ять хвилин" з різного мотлоху, який трапився їм під руку.
Інші надягали капелюхи, шоломи або маски на Геловін.
Низка публікацій професорки у фейсбук, на яких студенти зображені у своїх вигадливих витворах, зібрала тисячі лайків за лічені дні та привернула увагу філіппінських ЗМІ.
За повідомленнями, вони також надихнули школи та університети в інших частинах країни заохочувати своїх студентів створювати головні убори проти списування.
Професорка Мандейн-Ортіс сказала, що цього року її вихованці показали кращі результати, оскільки суворі умови іспитів спонукали їх вчитися дуже старанно.
Багато з них закінчили свої тести раніше, додала вона, і цього року нікого не спіймали на шахрайстві.