"Капелюхи проти списування" - новий тренд серед студентів

Джеймс Фітцджеральд

BBC News

1 година тому

Автор фото, Mary Joy Mandane-Ortiz

Фото студентів у так званих "капелюхах проти списування" під час іспитів у коледжі стали вірусними у соціальних мережах на Філіппінах і розвеселили читачів.

Студентів одного коледжу в Легаспі-Сіті попросили одягти головні убори, які б заважали їм підглядали в чужі роботи.

Багато хто у відповідь на це прохання створив саморобні витвори з картону, коробок для яєць та інших матеріалів.

Їхня викладачка розповіла BBC, що шукала "кумедний спосіб" забезпечити чесність на своїх уроках.

Мері Джой Мандейн-Ортіс, професорка машинобудування в інженерному коледжі Бікольського університету, сказала, що ця ідея була справді ефективною.

Її використали на нещодавніх проміжних іспитах, які сотні студентів коледжу складали на третьому тижні жовтня.

Автор фото, Mary Joy Mandane-Ortiz

Професорка Мандей-Ортіс сказала, що спочатку вона просто попросила, щоб студенти зробили простий виріб з паперу.

Її надихнула техніка, яку, за повідомленнями, використовували кілька років тому в Таїланді.

У 2013 році в інтернеті стало віруснум фото студентів університету в Бангкоку, які складають іспити, одягнувши "вуха" - аркуші паперу, прикріплені з обох боків їхніх голів, щоб не давати їм дивитися убік.

Професор Мандейн-Ортіс сказала, що її студенти-інженери підхопили ідею з ентузіазмом - й деякі створили інноваційні складні головні убори "лише за п'ять хвилин" з різного мотлоху, який трапився їм під руку.

Інші надягали капелюхи, шоломи або маски на Геловін.

Автор фото, Mary Joy Mandane-Ortiz

Низка публікацій професорки у фейсбук, на яких студенти зображені у своїх вигадливих витворах, зібрала тисячі лайків за лічені дні та привернула увагу філіппінських ЗМІ.

За повідомленнями, вони також надихнули школи та університети в інших частинах країни заохочувати своїх студентів створювати головні убори проти списування.

Професорка Мандейн-Ортіс сказала, що цього року її вихованці показали кращі результати, оскільки суворі умови іспитів спонукали їх вчитися дуже старанно.

Багато з них закінчили свої тести раніше, додала вона, і цього року нікого не спіймали на шахрайстві.

Автор фото, Mary Joy Mandane-Ortiz