Командувач Сирський: "Ми виграємо війну, але ціна дуже висока"

1 година тому

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News розповів про загрозу використання ядерної зброї в Україні, причини успіху наступу на Харківщині та можливий наступ з Білорусі.

Останніми днями розмови про використання ядерної зброї в Україні вийшли на новий рівень - після того, як Росія бездоказово звинуватила Україну у намірі використати так звану "брудну бомбу" на власній території, нібито з метою звинуватити у цьому Росії.

Україна та західні лідери назвали такі заяви неправдивими та безпідставними. Водночас, вони вкотре викликали занепокоєння щодо того, що Росія таким чином готує ґрунт для використання ядерної зброї в Україні.

На думку Сирського, загроза використання Росією ядерної зброї на території України дійсно існує, і до неї треба ставитися серйозно.

"Ми занепокоєні і маємо бути занепокоєні, - відповів Сирський на запитання кореспондента ABC News Ієна Пеннела про таку загрозу. - Я вірю, що така загроза дійсно існує, і ми повинні її враховувати".

Водночас генерал заявив, що вважає, що Україна перемагає у війні.

"Звичайно, я думаю, що ми виграємо, - сказав Сирський ABC News. - Тому що, перш за все, ми виграємо психологічну битву".

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При цьому він підкреслив, що успіхи української армії на полі бою мають дуже високу ціну.

"Ми маємо успіх на полі бою, але війна - це важко, - сказав він. - Війн такого масштабу ані в Європі, ані в світі не було з часів Другої світової війни. І ми розуміємо, що ця війна - це виживання нашого народу і нашої держави, тому у нас немає іншого варіанту, крім перемоги".

Сирський був призначений на свою нинішню посаду в 2019 році, але допомагав керувати обороною України з 2014 року. Він відповідав за оборону Києва навесні 2022 року, а після того його призначили командувати оборонною операцією на сході.

Він добре знайомий з тактикою свого ворога, адже проходив підготовку у тій самій радянській школі війни. У 1980-х роках навчався в Московському вищому загальновійськовому командному училищі. Тепер він використовує ці знання на полі бою.

"Так легше зрозуміти дії свого ворога, - сказав він ABC News. - Ти можеш передбачити, що він може зробити в різних ситуаціях".

Але сам командувач, як і решта військового керівництва України, відійшов від радянського підходу "згори до низу" і натомість обрав доктрини НАТО, які дають більшу ініціативу молодшим офіцерам на місцях.

"Звичайно, була зміна менталітету, - каже він. - Розуміння того, що перемога досягається не збільшенням кількості військ, а розумним їх використанням".

Попри знайомство з російською тактикою, Сирський сказав, що до початку війни не вірив, що Москва піде на повномасштабне вторгнення, і думав, що атака обмежиться східним напрямком, хоч і був готовий до найгіршого.

"Чесно кажучи, я не очікував такого масштабу та рівня вторгнення з боку ворога", - сказав він ABC News.

Сирський каже, що стратегія України полягає в тому, щоб уникати повномасштабних лобових зіткнень, у яких має перевагу масована російська артилерія, і натомість неухильно знижувати вогневу міць Росії, завдаючи ударів по вузлах постачання, одночасно здійснюючи постійні невеликі атаки.

Метою, за його словами, було досягнення цілей з мінімальними втратами.

Як пише ABC News, успішний контрнаступ на північному сході під проводом Сирського військові експерти назвали майстерним ударом, який увійде в історію війни разом з іншими переможними операціями, такими як висадка в день "Д" під час Другої світової війни або битва під Саратогою у війні за незалежність США.

За словами Сирського, спочатку північно-східний контрнаступ планувався як обманний маневр для зв'язування російських підрозділів. Але, за його словами, під час планування операції він зрозумів, що російські сили там слабші, ніж очікувалося, що відкрило можливість завдати удару, який матиме набагато ширший ефект.

"Коли ми це планували, для мене стало очевидним, що просування на Харківщині принесе нам найбільшу користь і матиме найбільший негативний вплив на противника", - сказав Сирський ABC News.

Автор фото, Reuters

Подібний успіх тепер виглядає можливим і в Херсоні. Сирський відмовився коментувати бої за Херсон, зазначивши лише, що вірить "в успіх наших Збройних сил". За його словами, не можна недооцінювати також загрозу того, що Росія може підірвати Каховську дамбу.

Також він прокоментував занепокоєння щодо можливого нового наступу на Україну з території Білорусі.

"Звичайно, вони готуються до ескалації бою і переведення конфлікту в інші зони бойових дій, - сказав він. - Вони готуються до дій, спрямованих на послаблення наших угруповань, і, на мій погляд, можлива мета - перерізати або погіршити наші лінії зв'язку та постачання".

Але він додав, що таким чином Росія знову ризикує розтягнути свої сили на півночі.

"Вони ризикують двічі наступити на ті самі граблі і вдарити собі по обличчю", - зазначив він.

На запитання, чи вірить він, що Путін зупиниться, якщо Україні вдасться звільнити всю свою територію, Сирський відповів, що це не має значення, і що найшвидший спосіб завершити війну - це якомога швидше витіснити Росію з України.

"У нас немає іншого виходу, ми маємо йти вперед, рухатися прямо до наших державних кордонів", - сказав він, додавши, що перемога буде тільки тоді, коли українські прапори замайорять над усіма кордонами України, "включно з українським Кримом".

Сирський згадав, як минулого тижня бачив зруйновані села, коли він їхав поблизу нещодавно звільненого міста Лиман на північному сході України.

"На ці сцени не можна дивитися без емоцій, - сказав він ABC News. - Ти буквально відчуваєш біль у серці, у душі, тому, звичайно, хочеш завдати такого удару по ворогу, щоб він ніколи не міг повернутися в Україну".