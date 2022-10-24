Росія оголосила сценарій атаки "брудною бомбою". МАГАТЕ приїде в Україну

19 хвилин(и) тому

Автор фото, CLODAGH KILCOYNE

Місія МАГАТЕ погодилися відвідати Україну через заяви Росію про те, що Київ нібито готує атаку "брудної бомби". Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він провів розмову з гендиректором організації Рафаель Гроссі, під час якої запросив МАГАТЕ до України.

Міністр запропонував надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які Росія описує як місця розробки "брудної бомби".

Гроссі погодився на пропозицію. "На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", — зазначив Кулеба.

Росія бачить бомбу

24 жовтня міноборони Росії знову заявило, що Україна готує удар "брудною бомбою".

Російські чиновники бездоказово кажуть про контакти офісу президента України з представниками Великої Британії для отримання технології створення ядерної зброї.

"У результаті проведення провокації із застосуванням "брудної бомби" Україна розраховує залякати місцеве населення, збільшити потік біженців Європою та виставити Росію як ядерного терориста", - заявили у міноборони РФ.

Там кажуть, що підрив бомби призведе до радіоактивного зараження місцевості на площі до кількох тисяч квадратних метрів.

Підрив такого боєприпасу можна буде замаскувати під позаштатне спрацювання російського ядерного боєприпасу малої потужності, в якому як заряд використовується високозбагачений уран, цитує російська агенція "РІА Новини" представників міноборони РФ.

"РІА Новини" опублікували перелік об'єктів в Україні, які, на думку росіян, становлять небезпеку. Це - українські АЕС, Харківський фізико-технічний інститут, Придніпровський хімічний завод.

У міноборони РФ кажуть, що вже привели у готовність сили і засоби, щоб начебто діяти в умовах "радіоактивного зараження".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Шойгу намагався переконати міністрів оборони чотирьох держав у тому, що Україна має "брудну бомбу"

Україна та країни Заходу категорично заперечують можливість застосування такої бомби та саме її існування.

Раніше керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу у розмовах з міністрами оборони Франції, Туреччини, Великої Британії та США звинуватив Україну в підготовці "брудної бомби". В Україні заяви Шойгу назвали брехнею.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заперечив твердження Шойгу і закликав не використовувати їх для ескалації.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що справа Заходу після дзвінків очільника міноборони РФ Сергія Шойгу, вірити чи не вірити інформації про "брудну бомбу".

Як відповіли в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав у твіттер заяви Росії про "брудну бомбу" абсурдною і небезпечною брехнею.

"По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (Договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї. - Ред.): ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - відзначив Кулеба.

Автор фото, Reuters

У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський зазначив, що ядерну зброю може застосувати лише російський керівник, бо він є джерелом "всього брудного" у війні. Президент України закликав світ відреагувати на ймовірне нове "підняття ставок" Росією.

"Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні", - наголосив Зеленський у зверненні до українців.

Він відзначив, що всюди, куди приходить Росія, вона залишає по собі смерть та руїни.

Попередження від Інституту вивчення війни

Цього тижня експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) на основі відкритих джерел кілька разів вказували на те, що Москва, ймовірно, готує інформаційне тло для провокації під чужим прапором.

Зокрема, ISW висував припущення, що російські військові можуть підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відступ з правого берега Дніпра і сповільнити наступ України.

На їхню думку, Кремль може спробувати використати цю провокацію для того, щоб відвернути увагу від новин про третій принизливий відступ російських військ.