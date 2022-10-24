Зеленський знову тисне на Ізраїль щодо зброї. "Настав час обрати, з ким ви"

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція на підтримку України в Тель-Авіві

Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.

Про це Зеленський заявив, виступаючи у понеділок з відеозв'язку на Haaretz Democratic Summit.

Це відбулось на фоні посилення атак на Україну іранськими дронами та закликами до Ізраїлю активніше підтримати Україну зброєю.

"Чи не час вашій державі обрати - з ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що ви дасте справедливі відповіді на мої запитання", - заявив Зеленський на форумі, у якому беруть участь провідні політики Ізраїлю.

Атаки іранських дронів

Зеленський нагадав, що 17 жовтня українське небо атакували 42 іранські дрони. Мішенями стали електростанції і житлові будинки. Один зі зруйнованих житлових будинків у центрі Києва був збудований Іоселіаном Левом, старостою однієї з синагог.

Будинок вистояв у Другу світову, але не витримав удару іранського дрону, заявив президент.

Кілька десятків людей загинули під час атаки дронів-камікадзе в Україні за останні тижні.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірані 2 тисячі дронів-шахедів, а ще ракети та інші дрони.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Як став можливим цей альянс? Росія програє нам в реальному зіткненні на полі бою. Ми б'ємо її на нашій землі так, що вона змушена забирати свої контингенти з інших регіонів. Російська присутність у Сирії суттєво скоротилась. Але у нас ще не має свого залізного купола. Тому Росія намагається терором у повітрі компенсувати програш на землі",- заявив президент.

Тому, з його словами, Росія пішла шукати зброю у світі, зокрема, в Ірані.

При цьому він висловив припущення, що у відповідь за таку допомогу Росія може сприяти Ірану в реалізації його ядерної програми.

"І я вважаю, що ще можна позбавити сенсу цей їхній альянс (Росії та Ірану - Ред.), якщо ми діятимемо разом", - заявив президент.

"Звичайно, це рішення вашої держави, ваших урядів. Схоже, воно було прийнято давно - у 2014 році, коли Росія розпочала агресію проти України. Рішення "не дратувати" Кремль, не допомагати Україні реально", - сказав він, зазначивши, що ще з 2014 року Україна просила Ізраїль про допомогу.

Водночас, президент України подякував Ізраїлю за медичну допомогу і висловив сподівання, що українці отримають підтримку у закритті неба від російських атак.

Зеленського нагородили премією Haaretz Democracy Award за "лідерство у глобальній битві за демократію проти тиранії".

Автор фото, Офіс президента

Ще під час виступу в ізраїльському парламенті у березні президент України Володимир Зеленський закликав допомогти, заявивши: "Усі знають, що ваші системи ППО - найкращі".

Минулого місяця він різко заявив, що "шокований" тим, що "Ізраїль нам нічого не надав. Нічого. Нуль".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше звернувся до Ізраїлю з проханням "невідкладно" надати Україні системи ППО.

Ізраїль поки не дає зброї

Україна кілька разів попросила Ізраїль про зброю. Зокрема, продати системи протиповітряної оборони, які б допомогли країні захиститися від російських ракетних ударів, заявивши, що "співучасть" Тегерана має бути "червоною рискою" для Ізраїлю.

Ізраїль та Іран — закляті вороги, але ізраїльтяни поки що утримуються від надання зброї Україні - аби зберегти відносини з Москвою.

Проте міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, його країна не постачатиме зброю Україні.

"Наша політика щодо України зрозуміла — ми на боці Заходу, ми надавали гуманітарну допомогу, дбали про біженців та поранених", — сказав він ізраїльському радіо Kan.

США заявили, що постачання Іраном бойових безпілотників до Росії порушують санкції ООН і що Росію притягнуть до відповідальності за воєнні злочини, скоєні з використанням цих дронів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Україна дуже зацікавлена в отриманні від Ізраїлю системи протиракетної оборони "Залізний купол"

Під час виступу в ізраїльському парламенті у березні президент України Володимир Зеленський закликав допомогти, заявивши: "Усі знають, що ваші системи ППО - найкращі".

Найвідомішим засобом ППО Ізраїлю є його "Залізний купол", розроблений разом зі США. Цей комплекс - один з трьох елементів багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони країни.

Його створення стало реакцією на повітряні атаки Лівану в 2006-2007 роках. За даними військових, під час недавніх конфліктів із бойовиками у Газі система перехопила близько 90% снарядів, що перетнули територію Ізраїлю та прямували до населених пунктів.

Але аналітики кажуть, що вона навряд чи була б ефективною в Україні, чия територія приблизно в 30 разів більша, ніж в Ізраїлю, і яку Росія обстрілює за допомогою зброї значно більшої дальності, включно з крилатими ракетами.

Чому Ізраїль не даї зброї?

Небажання Ізраїлю брати участь у продажу зброї Україні навіть на тлі повідомлень про те, що Росію озброює Іран, пов'язане з впливом, який це рішення може мати на Близькому Сході.

Як пише New York Times, Ізраїль відмовився продавати свою зброю, бо боїться, що після цього Росія буде перешкоджати його повітряним ударам по цілях в Сирії, де російська армія досі присутня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В акції на підтримку України в Тель-Авіві 26 лютого взяли участь 17 тисяч людей

"Росіяни сидять біля наших кордонів, в районі Голанських висот, у Сирії та вздовж берегів Середземного моря, військово-морські сили постійно поряд. Ізраїль [не може] перебувати у відкритому конфлікті з росіянами", - заявив ВВС ізраїльський військовий аналітик Алекс Фішман.

Ізраїльські військові інформують Росію про майбутні авіаудари в Сирії, використовуючи гарячу лінію, офіційно відому як "спільна російсько-ізраїльська робоча група із запобігання небезпечним інцидентам у Сирії".

Збереження того, що в Ізраїлі називають військовою "свободою дій" у Сирії, є пріоритетом для служби безпеки Ізраїлю. Його турбує, з-поміж іншого, те, що роздратування Москви призведе до подальшого зміцнення позицій Ірану в Сирії.