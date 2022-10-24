Король Чарльз III продає 14 скакунів своєї матері королеви Єлизавети II

1 година тому

Автор фото, PA Підпис до фото, У королеви Єлизавети II була справжня пристрасть до коней та перегонів. На знімку вона - зі своїм менеджером з перегонів Джоном Уорреном

Король Чарльз III вирішив продати 14 скакунів, успадкованих від своєї матері Єлизавети II.

Королева була затятою наїзницею і любила кінні перегони. Вона розводила коней у своїй стайні в Сандрінгемі.

У понеділок про продаж коней оголосив аукціонний дім Tattersalls у Ньюмаркеті.

Серед коней, виставлених на аукціон - Лав Аффейрз, який приніс королеві перемогу у стрибках у Гудвуді лише за кілька днів до її смерті.

Інший чемпіон із стаєнь королеви, виставлений на продаж, - скакун Джаст Файн, який переміг на стрибках у Лестері 4 жовтня.

Представник аукціону Tattersall Джиммі Джордж заявив, що у продажі коней немає нічого незвичайного і що королівських скакових коней продавали щороку.

"У королеви були свої племінні кобили, вона розводила скакунів і продавала їх, не можна ж тримати у себе всіх, - пояснює Джордж. - Щороку власники продають своїх вихованців. Його Величність просто робить те, що роблять власники".

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На думку Джорджа, продаж скакунів Єлизавети II на аукціоні зовсім не означає кінець зв'язку королівської родини із кінними перегонами.

Королівський кінний завод у Сандрінгемі мав чимало переможців. Єлизавета II успадкувала його від батька, короля Георга VI.

Її менеджер з перегонів Джон Уоррен говорив, що коні були для королеви чудовим способом відволіктися від інших обов'язків, а підтримка королеви надала серйозного імпульсу розвитку кінного спорту у Британії.

"Я впевнений, що якби Єлизавета II не стала монархом, вона знайшла б покликання у конях. Це було в неї в генах", - сказав Уоррен.