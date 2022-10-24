Росія лякає брудною бомбою і новий прем'єр Британії. Теленовини ВВС
У випуску 24 жовтня:
- Росія лякає світ брудною бомбою, як на це реагує Захід - погляд з Брюсселя.
- Що таке "брудна бомба" - пояснює фахівець із ядерної безпеки.
- Українські військові ведуть контр-наступ на Херсонщині - репортаж з одного зі звільнених сіл.
- Що стоїть за затриманням керівника підприємства "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва.
- Борис Джонсон зняв кандидатуру - новим британським прем'єром стане Ріші Сунак.
- 8 місяців від початку війни - як за цей час змінилося українське суспільство.
- Китай: Сі Цзіньпін - ще п'ять років на посаді генсека, чого чекати Україні?
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