Росія лякає брудною бомбою і новий прем'єр Британії. Теленовини ВВС

У випуску 24 жовтня:

  • Росія лякає світ брудною бомбою, як на це реагує Захід - погляд з Брюсселя.
  • Що таке "брудна бомба" - пояснює фахівець із ядерної безпеки.
  • Українські військові ведуть контр-наступ на Херсонщині - репортаж з одного зі звільнених сіл.
  • Що стоїть за затриманням керівника підприємства "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва.
  • Борис Джонсон зняв кандидатуру - новим британським прем'єром стане Ріші Сунак.
  • 8 місяців від початку війни - як за цей час змінилося українське суспільство.
  • Китай: Сі Цзіньпін - ще п'ять років на посаді генсека, чого чекати Україні?

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