МАГАТЕ частково заперечила версію Росії про "брудну бомбу" в Україні. Їдуть з перевіркою

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у заяві щодо "брудної бомби" оголосив, що інспектори організації відвідають два об'єкти в Україні, але один з них відвідували місяць тому і жодних порушень не знайшли

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оголосило, що її інспектори відвідають два ядерні об'єкти в Україні. Про це йдеться у заяві організації у відповідь на звинувачення з боку Росії, що у двох місцях на території України нібито створюється "брудна бомба".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що обидва об'єкти перебувають в рамках інспекційного режиму організації, інспектори організації оглядають їх регулярно, а на одному з них навіть були місяць тому.

Гроссі підтвердив, що отримав запрошення від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відвідати ці об'єкти.

"МАГАТЕ інспектувало одне з цих місць один місяць тому, і всі наші висновки повністю відповідали деклараціям України про гарантії. Жодної незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів там не виявили", - йдеться у заяві.

Гроссі не уточнив, про які два об'єкти йдеться.

Російське міноборони 23 жовтня згадувало про Чорнобильську АЕС та наукові інститути в Києві та Харкові.

24 жовтня заявило, що Україна може використати для створення "брудної бомби" радіоактивні речовини з 3 атомних електростанцій, уран зі Східного гірничо-збагачувального комбінату, радіоактивні відходи з Придніпровського хімічного заводу, технології Харківського фізико-технічного інституту та Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві.Україна та західні країни категорично відкидають звинувачення з боку Росії про те, що країна нібито готується створити та застосувати "брудну бомбу".

Звинувачення з боку росіян і відповідь України та Заходу

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23 жовтня керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу у розмовах з міністрами оборони Франції, Туреччини, Великої Британії та США звинуватив Україну в підготовці "брудної бомби". В Україні заяви Шойгу назвали брехнею.

Уряди США, Франції та Великої Британії оприлюднили спільну заяву, у якій назвали "відверто брехливими" твердження Росії про те, що Україна готується використати на своїй території "брудну бомбу". Три країни заявили, що це виглядає як привід для ескалації війни Росією.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що справа Заходу після дзвінків очільника міноборони РФ Сергія Шойгу, вірити чи не вірити інформації про "брудну бомбу".

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24 жовтня на брифінгу в Міноборони Росії начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кіріллов заявив, що метою підриву "брудної бомби" буде звинувачення Росії у застосуванні зброї масового знищення, проведення антиросійської кампанії у світі з метою "підриву довіри до Росії".

"Брудну бомбу" нібито видаватимуть за тактичну ядерну зброю, ядерний заряд малої потужності, аби представити Росію як "ядерного терориста".

Кіріллов додав, без наведення доказів, що Україна нібито намагається отримати ядерну зброю за допомогою Британії.

"Маємо інформацію про контакти офісу президента з представниками Великої Британії щодо питань отримання технологій створення ядерної зброї", - сказав він.

За його словами, Україна може використати радіоактивні речовини з 3 атомних електростанцій, уран, який видобувають на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті, радіоактивні відходи з Придніпровського хімічного заводу, технології Харківського фізико-технічного інституту та Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві.

Кіріллов також заявив, що у випадку використання "брудної бомби" радіоактивні речовини можуть накрити Польщу, рознесуться атмосферою на дальність 1500 км.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - наголосив Кулеба

Українське керівництво називає заяви російського міноборони брехнею.

"Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - повідомив у твіттері очільник МЗС Дмитро Кулеба 23 жовтня.

24 жовтня Кулеба звернувся до генсека МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням негайно надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби".

"Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - відзначив у твіттер Дмитро Кулеба.

Керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав таке рішення.

Кулеба також провів розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і відзначив, що росіяни можуть шукати можливість, аби звинуватити Україну у використанні забороненої зброї, яку самі мають намір використати.

"Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором", - відзначив Кулеба.

24 жовтня також відбулась розмова керівників генштабів Росії та Британії, після якої Лондон ще раз заявив, що інформація про нібито плани України використати "брудну бомбу" - неправда.