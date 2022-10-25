Ведучий закликав топити і спалювати українських дітей. На російському ТБ антиукраїнська істерія

40 хвилин(и) тому

Автор фото, RT

Російська державна телекомпанія RT відсторонила та засудила одного зі своїх топ-ведучих Антона Красовського за те, що він закликав спалювати та топити українських дітей.

Його слова на телебаченні викликали обурення в соціальних мережах, і тепер він вибачився.

Під час передачі, яку веде Красовський, письменник Сергій Лук'яненко згадав, що нібито у 1980-х роках під час перебування на лікуванні на Закарпатті стикнувся з антиросійськими настроями з боку російськомовних українських дітей.

"Топити треба було таких в Тисині, там де пливе кача, топити цих дітей, топити. Це наш метод. От сказав, що москалі окупували - і одразу кидаєш у річку з буйною течією", - відповів на це Красовський.

Пізніше ведучий також закликав спалювати дітей у "смерекових хатах" у Карпатах.

Він також запитав Лук'яненка, чи має Україна залишатися на політичній мапі світу. На відповідь письменника, що скоріше так, і йому не хотілося б жити з багатьма українцями в одній державі, Красовський відповів: "Ну, розстріляємо".

Красовський також сказав, що українські бабусі радітимуть, якщо їх ґвалтуватимуть російські солдати.

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Головна редакторка RT Маргарита Симоньян засудила коментарі Красовського як "дикі й огидні".

Україна звинуватила канал у підбурюванні до геноциду. Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав заборонити мовлення RT по всьому світу.

Російське державне телебачення приділяє багато ефірного часу експертам і ведучим, які рішуче підтримують війну проти України та закликають до більшої військової агресії.

Вони регулярно відкидають докази російських звірств, стверджуючи, що вони є українськими "вигадками", повторюють позицію Кремля.

Слідчий комітет Росії зараз розслідує коментарі Красовського, хоча поки що неясно, які російські закони він міг порушити.

Адже подібна риторика на російських каналах досить звична і закликати до вбивств українців там звикли. Ведучі та гості вправляються у тому, хто креативніше вигадає, як треба мучити та нищити українців та Україну.

У понеділок Красовський вибачився, сказавши, що "ну, буває: ти в ефірі, захопишся і не можеш зупинитися". Він сказав, що йому "справді соромно".

Красовський став відомим, коли захищав права ЛГБТ і критикував російський закон про заборону інформаційних кампаній щодо прав ЛГБТ серед неповнолітніх. Прихильники закону стверджують, що борються з "гей-пропагандою".

Останні два роки Красовський був директором російськомовного мовлення на RT. Він перебуває під санкціями ЄС через рішучу підтримку вторгнення президента Володимира Путіна в Україну.

Михайло Ходорковський, відомий антикремлівський опозиціонер, висловив презирство щодо позиції RT.

Він написав у твітері: "Маргарита Сімоньян не хоче більше співпрацювати з Антоном Красовським, який закликає вбивати українських дітей. Але з Путіним, який вбиває українських дітей, Маргарита Сімоньян хоче співпрацювати".

Кореспондент ВВС у Східній Європі Сара Рейнсфорд пише у твітері, що мова ненависті тепер є нормою на російському державному телебаченні, коли йдеться про Україну, а Красовський - лише вершина айсберга.