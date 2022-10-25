Ведучий закликав топити і спалювати українських дітей. На російському ТБ антиукраїнська істерія
Російська державна телекомпанія RT відсторонила та засудила одного зі своїх топ-ведучих Антона Красовського за те, що він закликав спалювати та топити українських дітей.
Його слова на телебаченні викликали обурення в соціальних мережах, і тепер він вибачився.
Під час передачі, яку веде Красовський, письменник Сергій Лук'яненко згадав, що нібито у 1980-х роках під час перебування на лікуванні на Закарпатті стикнувся з антиросійськими настроями з боку російськомовних українських дітей.
"Топити треба було таких в Тисині, там де пливе кача, топити цих дітей, топити. Це наш метод. От сказав, що москалі окупували - і одразу кидаєш у річку з буйною течією", - відповів на це Красовський.
Пізніше ведучий також закликав спалювати дітей у "смерекових хатах" у Карпатах.
Він також запитав Лук'яненка, чи має Україна залишатися на політичній мапі світу. На відповідь письменника, що скоріше так, і йому не хотілося б жити з багатьма українцями в одній державі, Красовський відповів: "Ну, розстріляємо".
Красовський також сказав, що українські бабусі радітимуть, якщо їх ґвалтуватимуть російські солдати.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Головна редакторка RT Маргарита Симоньян засудила коментарі Красовського як "дикі й огидні".
Україна звинуватила канал у підбурюванні до геноциду. Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав заборонити мовлення RT по всьому світу.
Російське державне телебачення приділяє багато ефірного часу експертам і ведучим, які рішуче підтримують війну проти України та закликають до більшої військової агресії.
Вони регулярно відкидають докази російських звірств, стверджуючи, що вони є українськими "вигадками", повторюють позицію Кремля.
Слідчий комітет Росії зараз розслідує коментарі Красовського, хоча поки що неясно, які російські закони він міг порушити.
Адже подібна риторика на російських каналах досить звична і закликати до вбивств українців там звикли. Ведучі та гості вправляються у тому, хто креативніше вигадає, як треба мучити та нищити українців та Україну.
У понеділок Красовський вибачився, сказавши, що "ну, буває: ти в ефірі, захопишся і не можеш зупинитися". Він сказав, що йому "справді соромно".
Красовський став відомим, коли захищав права ЛГБТ і критикував російський закон про заборону інформаційних кампаній щодо прав ЛГБТ серед неповнолітніх. Прихильники закону стверджують, що борються з "гей-пропагандою".
Останні два роки Красовський був директором російськомовного мовлення на RT. Він перебуває під санкціями ЄС через рішучу підтримку вторгнення президента Володимира Путіна в Україну.
Михайло Ходорковський, відомий антикремлівський опозиціонер, висловив презирство щодо позиції RT.
Він написав у твітері: "Маргарита Сімоньян не хоче більше співпрацювати з Антоном Красовським, який закликає вбивати українських дітей. Але з Путіним, який вбиває українських дітей, Маргарита Сімоньян хоче співпрацювати".
Кореспондент ВВС у Східній Європі Сара Рейнсфорд пише у твітері, що мова ненависті тепер є нормою на російському державному телебаченні, коли йдеться про Україну, а Красовський - лише вершина айсберга.