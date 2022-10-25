Сонячне затемнення в Україні. Де і коли воно буде

1 година тому

Автор фото, Getty Images

День вівторка може бути хвилюючим для всіх любителів зірок та небесних тіл, оскільки у всій Європі та Україні має відбутись часткове сонячне затемнення.

Очікується, що воно розпочнеться приблизно після полудня у Західній Європі, а в Україні на пік варто чекати після 13.30.

Хоча в Україні сьогодні переважно хмарна і дощова погода, тому подивитись на затемнення може не вдатись.

Експерти кажуть, що у Британії та Західній Європі до чверті сонця буде приховано на піку затемнення, через що сонце виглядатиме так, "ніби його трохи відкусили".

Український науковець та кліматолог Ігор Кібальчич вказує, що на території України максимальна фаза часткового сонячного затемнення припаде на час 13:28 - 13:50 в залежності від регіону.

"Сонячний диск буде закритий на 47 - 65%. Для Харкова максимальна фаза очікується близько 13:47 год. за місцевим часом. На жаль, за прогнозами, в цей день передбачається похмура погода, тому спостереження за цим астрономічним явищем виявиться ускладненим", - повідомив науковець напередодні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Схема затемнення

Прогноз справдився - погода в Україні переважно хмарна і безсонячна.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Укрзалізниця" навіть пожартувала, що затемнення не вплине на її роботу.

"Укрзалізниця" повідомляє: попри часткове сонячне затемнення в Україні потяги курсуватимуть за графіком. ЗСУ вимкнули темряву", - написали в УЗ.

Проте загалом затемнення у світі можна буде побачити в багатьох частинах світу, включаючи більшу частину Європи, Північну Африку, Близький Схід і деякі західні частини Азії.

Різні частини світу бачитимуть різний відсоток покритого сонцем.

Найбільше затемнення відбудеться в деяких найсхідніших частинах Європи, коли буде закрито понад 80% поверхні Сонця.

Джейк Фостер, астроном Королівської обсерваторії Грінвіча, сказав: "Ті, хто дивиться з Великої Британії, побачать від 10% до 20% Сонця, закритого Місяцем".

У результаті, за словами експертів, не буде темно, як це відбувається під час повного сонячного затемнення, коли Місяць повністю закриває сонячне світло.

В Україні ж у разі дуже хмарної та дощової погоди затемнення можна і не помітити.

Джейк додав: "Навіть якщо частина сонячного світла буде заблокована, під час затемнення у Великій Британії помітно темніше не стане".

Що таке сонячне затемнення

Сонячне затемнення - це коли Місяць рухається між Сонцем і Землею, тому блокує сонячне світло. Це кидає тінь на частину Землі.

Під час повного сонячного затемнення Місяць повністю блокує світло від Сонця, тоді як часткове сонячне затемнення означає, що Місяць закриває лише частину Сонця.

Подією у вівторок буде часткове сонячне затемнення, яке виглядатиме так, ніби Місяць "відкушує" від Сонця!

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дивитись на затемнення небезпечно навіть через прості сонцезахисні окуляри

Пам'ятайте, що важливо ніколи не дивитися прямо на Сонце, оскільки воно може назавжди пошкодити ваші очі.

Сонцезахисні окуляри також не забезпечують достатнього захисту, тому, якщо ви хочете побачити затемнення, потрібні спеціальні захисні окуляри для затемнення.