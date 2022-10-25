WhatsApp припинила роботу по всьому світу

22 хвилин(и) тому

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Платформа обміну повідомленнями WhatsApp припинила роботу для користувачів практично в усьому світі.

Користувачі платформи, що належить Meta, почали повідомляти про проблеми близько 11 години у вівторок.

Протягом пів години було опубліковано понад 12 000 повідомлень, повідомляє сайт статусу служби Down Detector.

Багато людей скаржилися в соціальних мережах, що не можуть надсилати або отримувати повідомлення. У WhatsApp близько двох мільярдів активних користувачів у всьому світі.

Це одна з найпопулярніших платформ обміну повідомленнями, в Україні нею часто користуються з міркувань безпеки. Вважається, що повідомлення там важче контролювати спецслужбам.