WhatsApp припинила роботу по всьому світу
Платформа обміну повідомленнями WhatsApp припинила роботу для користувачів практично в усьому світі.
Користувачі платформи, що належить Meta, почали повідомляти про проблеми близько 11 години у вівторок.
Протягом пів години було опубліковано понад 12 000 повідомлень, повідомляє сайт статусу служби Down Detector.
Багато людей скаржилися в соціальних мережах, що не можуть надсилати або отримувати повідомлення. У WhatsApp близько двох мільярдів активних користувачів у всьому світі.
Це одна з найпопулярніших платформ обміну повідомленнями, в Україні нею часто користуються з міркувань безпеки. Вважається, що повідомлення там важче контролювати спецслужбам.