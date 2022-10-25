Ріші Сунак став новим прем'єром Британії. Перший за короля Чарльза III

16 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Ріші Сунак після зустрічі з королем Чарльзом III офіційно став керівником уряду. Він обіцяв підтримувати Україну і прилетіти до Києва.

24 жовтня Ріші Сунак залишився єдиним кандидатом на посаду голови консервативної партії.

Після завершення формальних процедур він став першим в історії британським прем'єр-міністром азійського походження. І першим, який став керівником уряду після зустрічі з новим корлем.

У серпні колишній міністр фінансів Сунак був одним із фаворитів перегонів за місце прем'єра, яке звільнилося після відставки Бориса Джонсона.

Однак переконати членів Консервативної партії тоді йому не вдалося: вони обрали Ліз Трасс - і, як виявилось, помилилися. На минулому тижні Трасс пішла у відставку.

Автор фото, HM TREASURY

Друга спроба отримати найвищу посаду у Британії виявилася вдалою, особливо після того, як Джонсон зняв свою кандидатуру, і суперником Сунака виявилася порівняно маловідома і не дуже популярна Пенні Мордонт.

Обіцяв підтримувати Україну і прилетіти до Києва

"Якщо я стану прем'єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню нашу політику всілякої підтримки України", - обіцяв Сунак під час своєї літньої кампанії на посаду прем'єра.

"Президент Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся: що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником", - говорив Сунак.

Британський політик пообіцяв, що його першим закордонним візитом як прем'єра буде поїздка до Києва.

У День незалежності 24 серпня Сунак оприлюднив в англомовній газеті Kyiv Post свій лист до народу України, в якому обіцяв, що, хоч би що трапилося, Британія залишиться найпослідовнішим і найсильнішим союзником країни.

Із самого початку військових дій Сунак, який на той час був міністром фінансів, публічно висловлював підтримку Києву. При цьому він визнавав, що ця підтримка недешево обходиться британському бюджету.

Автор фото, PA Media

Деякі аналітики, однак, зазначають, що з наближенням зими, зростанням цін на енергоносії та складною ситуацією в економіці складно передбачити, як довго триватиме ця підтримка та в яких обсягах.

Нік Ердлі, головний політичний кореспондент

Ріші Сунак займає посаду прем'єра у надзвичайно складний для британської економіки момент.

Після літньої кампанії за посаду лідера консерваторів, яку він програв, ми не чули від нього докладних планів.

Тепер від нього вимагатимуть ясності щодо того, як він має намір збалансувати бухгалтерію країни.

Політичний тиск щодо загальних виборів теж нікуди не подівся. Опозиційні партії вимагають виборів, а деякі члени парламенту від консерваторів заявили, що вважають їх необхідними.

Але за сім тижнів після програшу на виборах лідера консерваторів Ріші Сунак отримає ключі від Даунінг-стріт.

Папка "Вхідні" на його робочому столі виглядає не тільки розпухлою, а й страшною.

Хто такий Ріші Сунак

Вік : 42

: 42 Місце народження: Саутгемптон

Саутгемптон Дім : Лондон і Йоркшир

: Лондон і Йоркшир Освіта : Вінчестерський коледж, Оксфордський університет, Стенфордський університет

: Вінчестерський коледж, Оксфордський університет, Стенфордський університет Сім'я : одружений на бізнеследі Акшаті Мурті, має двох дочок

: одружений на бізнеследі Акшаті Мурті, має двох дочок Парламентський округ: Річмонд (Йоркшир)

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Батьки Сунака приїхали до Сполученого Королівства зі Східної Африки, обидвоє мають індійське походження.

Він народився в 1980 році в Саутгемптоні, де його батько був лікарем загальної практики, а мати керувала власною аптекою.

Він навчався в ексклюзивній приватній школі Winchester College, а під час літніх канікул працював офіціантом у саутгемптонському ресторані, а потім поїхав до Оксфорда, щоб вивчати філософію, політику та економіку.

Під час здобуття ступеня магістра ділового адміністрування в Стенфордському університеті він познайомився зі своєю дружиною Акшаті Мурті, дочкою Нараяни Мурті, індійського мільярдера та співзасновника гіганта ІТ-послуг Infosys. Подружжя має двох доньок.

Під час попередньої передвиборчої кампанії він часто згадував своїх дочок у контексті зміни клімату. Відповідаючи на запитання про зміну клімату під час теледебатів BBC, Сунак сказав, що дослухався "поради двох моїх маленьких доньок, які є експертами в цьому питанні у нашому домі".

З 2001 по 2004 рік Сунак був аналітиком Goldman Sachs, а пізніше став партнером двох хедж-фондів.

Його вважають одним із найбагатших парламентарів, але він публічно не коментував свої статки.

З 2015 року він був членом парламенту від Консервативної партії Річмонда в Йоркширі та став молодшим міністром в уряді Терези Мей, а згодом її наступник Борис Джонсон призначив його головним секретарем казначейства.

У лютому 2020 року він став міністром фінансів і спочатку був активним прихильником Джонсона, але подав у відставку, заявивши, що вважає, що його власний підхід до економіки "занадто відрізняється" від підходу прем'єр-міністра.

Сунак виступав за вихід з ЄС, заявивши Yorkshire Post, що вірить, що це зробить Британію "вільнішою, справедливішою та квітучою".

Він сказав, що однією з основних причин його голосування за брекзит була зміна імміграційних правил: "Я вважаю, що належна імміграція може принести користь нашій країні. Але ми повинні контролювати наші кордони".

Він голосував за угоду Терези Мей про брекзит усі три рази, коли її виносили на розгляд парламенту.

Автор фото, Getty Images

Зрештою він пішов у відставку з посади міністра фінансів у липні 2022 року, що сприяло звільненню Джонсона з посади лідера торі та прем'єр-міністра. Під час перевиборів керівництва Сунак наполягав на своїй лояльності до Джонсона, але подав у відставку, оскільки його уряд був "по інший бік" щодо серйозних етичних питань.

"Ідентичність має значення"

Сунак належить до покоління, яке народилося у Великій Британії, але походить з інших країн.

Ця ідентичність для нього є важливою, каже він.

"Мої батьки емігрували сюди, тож я належу до покоління людей, які народилися тут, їхні батьки не народилися тут, і вони приїхали в цю країну будувати краще життя", - сказав він в інтерв'ю BBC в 2019 році.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Сунак з дружиною Акшаті Мурті

"Що стосується культурного виховання, то я піду до храму на вихідних - я індуїст - але я також піду на гру саутгемптонського футбольного клубу в суботу - можна робити все, й те, й інше", - додав він.

В інтерв'ю він сказав, що йому пощастило не дуже багато стикатися з расизмом у дитинстві, але був один випадок, який він запам'ятав, коли він у підлітковому віці разом із молодшими братом і сестрою були в ресторані швидкого харчування, а люди поряд казали про них неприємні речі через їхнє походження.

"І це зачепило мене. Я досі це пам'ятаю. Це врізалося в моїй пам'яті. Образити людину можна по-різному", - сказав він.

Однак він додав, що "не може уявити, щоб це сталося у сучасній Британії".