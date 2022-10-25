"В цю зиму треба вижити". Влада закликала українців не повертатись з Європи до весни

27 хвилин(и) тому

Українцям, які виїхали за кордон і там досі перебувають, не варто повертатися додому до весни, адже зима може бути складною через терористичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук в ефірі телемарафону. Саме вона відповідальна за евакуацію населення з небезпечних регіонів сходу країни.

"Ви бачите: Росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою", - сказала вона.

Ведучий запитав, як владі повернути до України мільйони українців, які виїхали з країни через війну.

На що пані Верещук заявила, що зараз до України повертатись не треба.

"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія... Не треба цього робити", - повідомила Верещук.

За її словами, повернутись зараз - це наразити себе, своїх дітей та вразливих родичів на небезпеку.

"Якщо є можливість залишитись і перезимувати за кордоном, робіть це", - наполягає Верещук.

Вона каже, що вже з весни варто повертатись та відбудовувати Україну.

"Але поки що краще утримаємось. Ситуація буде погіршуватись. Виживемо, переживемо зиму і будемо думати про все решту", - резюмувала Верещук.

Росія з 10 жовтня методичну бомбить енергетичну інфраструктуру. Нищаться ТЕС і ТЕЦ, лінії передачі електрики.

Через це країна відчуває дефіцит електрики, що призводить до проблем з водопостачанням та теплом.

Для функціонування енергосистеми запустили схему віялових відключень, щоб зменшити навантаження на мережі.

Підпис до фото, Притулок для українських біженців у Варшаві

Взимку, коли вдарять морози, експерти прогнозують значне погіршення ситуації із постачанням у разі продовження ударів Росії.

Мільйони українців досі перебувають за кордоном, хоча значна частина біженців вже повернулась додому. Більшість з них виїхали до Польщі чи інших країн Європи.