Удар Росії по Дніпру. Є загиблі, серед них вагітна жінка

1 година тому

Росія завдала ракетного удару по Дніпру, а уламки снаряда впали на місцеву АЗС БРСМ, повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, загинули щонайменше двоє людей, ще двох вдалось врятувати. Голова офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що внаслідок обстрілу росіян у Дніпрі є загиблі, а серед них - вагітна жінка.

"Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, що була при надії… Недолюдки", - написав керівник області Валентин Резніченко. Мер Дніпра Борис Філатов також повідомив про загибель щонайменше двох людей. За його словами, це двоє цивільних - одна людина була в автомобілі, а інша була на автомийці, що поруч із АЗС, Пожежу після удару продовжують гасити. "Боягузи та військові невдахи вбивають цивільних. Інші невдахи з ТікТоку закликають "спалювати" українців. Відповідальність за це буде максимально жорсткою", - заявив Андрій Єрмак.