Що відомо про пропагандистський холдинг, який підірвали в Мелітополі

34 хвилин(и) тому

Автор фото, телеграм-канал Івана Федорова

Приміщення двох редакцій пропагандистського холдингу "ЗаМедиа", який працює на окупованих територіях, отримали пошкодження внаслідок вибуху біля телецентру в Мелітополі.

За даними російських інформаційних агенцій, постраждали п'ятеро, серед них є працівники ЗМІ.

"Постраждали відразу дві редакції медіахолдингу: це редакція "ЗаРадио" і редакція ще поки що не відкритого інтернета-порталу. (ЗСУ - Ред.) знають, що ми скоро відкриємося і будемо їх викривати", - йдеться у відео, опублікованому в телеграм-каналі "ЗаТВ".

Що таке "ЗаМедиа"

"ЗаМедиа" - одне з пропагандистських ЗМІ, що створені у регіонах України після окупації російськими військовими замість відключених українських телеканалів.

Зазвичай ці медіа показують російську окупацію в південних регіонах України як "звільнення", а російські сили - як "захисників", які начебто борються з нацизмом.

Невдовзі після вибуху холдинг, зокрема і радіо, відновив роботу, повідомив гендиректор компанії, керівник "Запорізького регіонального відділення" союзу журналістів Росії Вадим Кучер.

"Нас не залякати! Ми журналісти! Ми за правду!" - сказав він у відеозверненні, яке поширюють російські телеграм-канали.

На відео видно розбиті вікна, пошкоджені стіни та столи.

Автор фото, телеграм-канал Івана Федорова

Роботу холдингу курує член громадської палати Росії Олександр Малькевич. Український Центр журналістських розслідувань писав, що Малькевич, пов'язаний зі структурами Євгена Пригожина, очолив своєрідну "медіашколу", де в умовах браку кадрів навчали людей для нових пропагандистських ЗМІ.

Малькевич курував запуск й іншого пропагандистського телеканалу - "Таврия", двоє співробітників якого загинули в результаті удару по Антонівському мосту минулого тижня.

У вівторок стало відомо, що СБУ також затримала двох жителів Миколаєва, які нібито знімали замовні сюжети для російських державних ЗМІ.

Реакція України та Росії

Після вибуху МЗС Росії звернулося до ЮНЕСКО із закликом відреагувати на інцидент, йдеться у телеграм-каналі російської делегації.

"Київ створює загрозу безпеці журналістів", - йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада Запорізької області твердить, що біля будівлі вибухнув саморобний пристрій, закладений в автомобілі.

Натомість мер Мелітополя Іван Федоров стверджує, у приміщеннях, біля яких стався вибух, розміщуються російські силовики, зокрема представники ФСБ.