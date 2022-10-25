Поліція врятувала 8-річного Богдана із Бахмута, його тата і вагітну маму вбили російські снаряди

1 година тому

Автор фото, Нацполіція

У поліції Донецької області розповіли, що врятували з Бахмута 8-річного хлопчика, який залишився сам у небезпечному районі. Його тато і мама, яка була на 7-му місяці вагітності, загинули від артилерійського удару на вулиці.

"Район, де мешкав хлопчик - під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Попри це, було організовано рятувальний рейс, - йдеться у повідомленні поліції. - Правоохоронці ризикнули життям, але забрали дитину з-під вогню".

Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто, розповідають у відомстві.

Автор фото, Нацполіція

Поліцейські розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. Тоді й вибухнув снаряд - подружжя загинуло від осколкових поранень.

"Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце", - розповідають у поліції.

Автор фото, Нацполіція

Правоохоронці, йдеться у повідомленні, допомогли зібрати осиротілій дитині речі, нагодували і вивезли з району, а трохи оговтатися від пережитого йому допоміг помічник поліцейських - такса Рем. На відео та фото, яке поширила поліція, видно, як Богдан грається із собакою.

Автор фото, Нацполіція

Дитину до себе забере рідна тітка, каже поліція Донеччини. А також вкотре закликає жителів Бахмутського району евакуюватися.