Путін на "Валдаї" про “громадянську війну”, Польща посилює оборону. Теленовини ВВС
У випуску 27 жовтня:
- Прогнози західних аналітиків щодо війни в Україні. Чого очікувати від Росії?
- Володимир Путін виступив на форумі "Валдай". Що нового прозвучало в промові російського президента?
- Путін заявляє про готовність до діалогу з Заходом. Що це означає для України?
- Чи є в Росії можливості виготовити брудну бомбу?
- Що означають російські ядерні маневри?
- Польща озброюється і посилює арсенал. Що це може означати?
- ЮНЕСКО відстежує руйнування українських пам'яток через супутникові знімки.
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