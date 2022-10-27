Путін на "Валдаї" про “громадянську війну”, Польща посилює оборону. Теленовини ВВС

У випуску 27 жовтня:

  • Прогнози західних аналітиків щодо війни в Україні. Чого очікувати від Росії?
  • Володимир Путін виступив на форумі "Валдай". Що нового прозвучало в промові російського президента?
  • Путін заявляє про готовність до діалогу з Заходом. Що це означає для України?
  • Чи є в Росії можливості виготовити брудну бомбу?
  • Що означають російські ядерні маневри?
  • Польща озброюється і посилює арсенал. Що це може означати?
  • ЮНЕСКО відстежує руйнування українських пам'яток через супутникові знімки.

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