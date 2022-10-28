Кремль "зізнається в тероризмі", українська економіка витримує удар. Теленовини ВВС
У випуску 28 жовтня:
- Ультиматум Медведєва. Україна назвала це - "зізнанням в тероризмі".
- Віялові відключення світла по всій країні. Остання ситуація.
- Як українській економіці дожити до перемоги?
- Чому ЄС назвав промову Путіна "орвелівською"?
- Правнучка радянського лідера Ніна Хрущова аналізує виступ російського президента.
- З якими викликами доведеться давати раду Ріші Сунаку?
- Історія українського прикордонника з Маріуполя, який досі знаходиться в російському полоні.
- Ілон Маск - новий власник Twitter. Які будуть зміни?
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