Кремль "зізнається в тероризмі", українська економіка витримує удар. Теленовини ВВС

У випуску 28 жовтня:

  • Ультиматум Медведєва. Україна назвала це - "зізнанням в тероризмі".
  • Віялові відключення світла по всій країні. Остання ситуація.
  • Як українській економіці дожити до перемоги?
  • Чому ЄС назвав промову Путіна "орвелівською"?
  • Правнучка радянського лідера Ніна Хрущова аналізує виступ російського президента.
  • З якими викликами доведеться давати раду Ріші Сунаку?
  • Історія українського прикордонника з Маріуполя, який досі знаходиться в російському полоні.
  • Ілон Маск - новий власник Twitter. Які будуть зміни?

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