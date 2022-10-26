Ракетний удар по Дніпру. Згоріла АЗС, загинув чоловік і вагітна жінка

8 годин(и) тому

Автор фото, Кирило Тимошенко

Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра уламки ракети впали на автомобільну заправку, виникла пожежа, загинуло двоє людей.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валенин Резніченко, серед двох осіб, що загинули, була вагітна жінка, вона загинула в авто.

Друга жертва - оператор автомийки, додав мер Дніпра Борис Філатов.

Автор фото, Валентин Резніченко

За уточненою інформацією, четверо людей поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі вони перебувають в лікарні. Троє важкі, додали в ОВА.

Обстріл Дніпра прокоментував президент Володимир Зеленський. "Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", написав Зеленський у фейсбуці.

Автор фото, Валентин Резніченко

Обстріли Дніпропетровщини

За ніч російська армія з "Градів" обстріляла Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини.

В ОВА додали, що люди не постраждали, але є руйнування, знищена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики.

Також увечері військові з повітряного командування "Схід" над Нікопольщиною збили дрон Shashed-136.

ВВС Україна не може оперативно перевірити інформацію в умовах війни.