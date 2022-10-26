Помер "найбрудніший чоловік світу", який не мився пів століття. Він дожив до 94 років

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Автор фото, AFP

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Жителі села Дезга збудували для "дядечка Хаджі" хатину, але йому подобалося жити в норі

Аму Хаджі, якого іранські журналісти прозвали "найбруднішою у світі людиною", жив у провінції Фарс в Ірані й категорично відмовлявся митися понад півстоліття, бо панічно боявся, що від води та мила може смертельно захворіти.

Дядечко Хаджі (так дослівно перекладається "Аму Хаджі" з мови фарсі) був чимось на кшталт місцевої пам'ятки. Час від часу до нього приїжджали журналісти, щоби порадувати своїх читачів черговою кумедною історією.

Наприклад, у 2014 році в інтерв'ю газеті Tehran Times він зізнався, що найбільше любить м'ясо дикобраза і вважає за краще жити в земляній норі, хоча іноді ночує в хатині, яку спеціально для нього збудували сусіди.

Свій незвичний спосіб життя він пояснював тим, що в юності пережив низку емоційних травм.

Автор фото, AFP

Аму Хаджі також був великим шанувальником тютюну, і часом курив відразу по кілька сигарет одночасно, затиснувши їх у ряд між пальцями.

За довгі роки без мила і губки шкіра самітника почорніла і вкрилася сажею, але це його ніяк не бентежило. Попри все, тухлятина, якою він харчувався, і не найсвіжіша вода, яку він пив зі старої каністри, також не мали згубного впливу на його здоров'я.

Однак, коли кілька місяців тому односельці все ж таки переконали його помитися, і щось пішло не так.

Дядечко Хаджі почав танути на очах і минулого тижня помер. Що саме спричинило смерть, не повідомляється, але можна здогадатися, що несподівана зміна гігієнічних звичок не пішла йому на користь.

Тепер, однак, постало інше питання: чи можна вважати іранського самітника рекордсменом з ухиляння від миття. Річ у тім, що ще у 2009 році з'явилися повідомлення про індуса, який не мився і не чистив зуби 35 років, що сьогодні могло б вивести його на рекорд.

Втім, ніхто не може з упевненістю сказати, чи живий потенційний рекордсмен: він давно зник із поля зору ЗМІ і вже багато років жодних нових повідомлень про нього не з'являлося.

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