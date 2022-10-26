Диверсії на залізниці Росії і конфлікт в оточенні Путіна. Що кажуть західні експерти

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Настоящий Гладков

Британська розвідка з червня нарахувала щонайменше шість актів саботажу на російській залізниці і прогнозує, що з часом це завдаватиме російському керівництву все більше клопоту. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Британії.

Так, 24 жовтня 2022 року губернатор Брянської області Росії повідомив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю поблизу села Новозибково, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону.

"Залізниця є основним залізничним сполученням між Росією і півднем Білорусі. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Зупини вагони". Це щонайменше шостий випадок саботажу проти російської залізничної інфраструктури, про який заявляє група з червня", - йдеться в огляді.

Інциденти на залізниці відбуваються і в Білорусі.

Для розгортання сил в Україні російські військові в першу чергу покладаються на залізничний транспорт. Але з мережею протяжністю у понад 33 тисяч кілометрів, яка здебільшого пролягає ізольованими районами, цю систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз, стверджує британська розвідка.

Успішна діяльність таких відносно невеликих, але ефективних антивоєнних груп, які вдаються до саботажу, викликатиме все більше занепокоєння російської влади, додають у міноборони Британії.

Конфлікт силовиків і Путіна

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому аналізі війни в Україні звертає увагу на неприхований конфлікт між президентом Володимиром Путіним і силовиками, які критикують його дії в Україні.

Така пряма конфронтація показує, що певні представники силових структур мають вплив на російську політику, а не сліпо підпорядковуються Путіну, як вважали раніше. На думку ISW, у цій ситуації російський президент усіма силами намагатиметься задовольнити апетити прихильників війни.

Автор фото, Getty Images

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Інститут вивчення війни також приділяє особливу увагу особистості Євгена Пригожина та вказує на його величезний вплив. Пригожин посідає унікальне становище, яке дозволяє йому отримувати зиск із залежності Путіна від створеного Пригожиним ПВК "Вагнера" і формально не бути відповідальним ні за якісь промахи регулярної армії в Україні, пише ISW.

Раніше видання Washington Post повідомило про особисту розмову Пригожина з Путіним, у якій творець ПВК "Вагнера" розкритикував військове керівництво Росії і заявив про погане командування та невмілі дії на фронті.

За словами Пригожина, які цитує видання, російське міноборони занадто покладається на ПВК "Вагнера", але не надає необхідної фінансової підтримки та ресурсів для виконання бойових завдань, йдеться у повідомлені.

Пригожин раніше вже критикував керівництво російської армії привселюдно. Однак американські чиновники у розмові Washington Post звернули увагу на те, що бізнесмен почував себе комфортно, висловлюючи різкий закид на адресу російських військових особисто Путіну.

Це демонструє, наскільки зростає його вплив на тлі воєнних поразок Росії, зазначає газета.

Також стрімко зростає вплив Пригожина у російському інформаційному просторі - на багатьох платформах та з великою кількістю передплатників. Путінський режим, вважають експерти, багато в чому залежить від монополії Кремля в інформаційній сфері. Пригожин дедалі виразніше кидає цій монополії виклик, пише ISW.