Резніков розповів, коли Україна отримає Абрамси та F-16. NASAMS вже в дорозі

1 година тому

Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що Київ все ж отримає західні танки та винищувачі, які допоможуть витіснити російські війська з української території, але вважає, що Вашингтону доведеться очолити цей процес, перш ніж союзники підуть за ним.

"Я дійсно оптимістичний з приводу того, що танки "Абрамси" можливі в майбутньому, і я впевнений, що винищувачі типу F-16, F-15 або "Грипен" зі Швеції також будуть можливі", - сказав Резніков в інтерв'ю Politico.

Країни НАТО вже кілька місяців обговорюють, чи варто надсилати сучасні бойові танки, такі як німецькі "Леопард" або "Абрамс" зі США. Офіційні особи у Німеччині заявили, що не будуть першими, хто відправить важку бронетехніку через побоювання, що це може бути розцінено як ескалацію президентом Росії Володимиром Путіним.

Американські чиновники, тим часом, стверджують, що танки "Абрамс" є складними з погляду логістики машинами, які важко підтримуватиме на полі бою в Україні.

"Ми розуміємо, що всі наші партнери, які мають промисловість, спроможну виробляти танки, - такі як Велика Британія, Франція та Німеччина, - вони чекатимуть політичного рішення від Сполучених Штатів", - вважає Резніков.

За його словами, після надходження першого "Абрамса" Україні дадуть "Леопарди", "Мардери" та інші типи важких броньованих машин.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, F-16 - один із найкращих реактивних винищувачів в історії

Попри всі ці проблеми, Резніков зберігає оптимізм і зазначає, що багато тих речей, які колись вважалися забороненими - безпілотники, ракети та артилерія - зрештою потрапили в Україну.

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Невдовзі після призначення міністром оборони у листопаді минулого року Резніков приїхав до Вашингтона і попросив "Стінгери", але йому відповіли, що це неможливо, сказав він в інтерв'ю.

"Я запитав їх, чому. Відповідь була така: тому що це заборонено законом... і є політичні питання. Потім у січні, за місяць до вторгнення, ми отримали першу посилку з Литви. Це були "Стінгери", і ми отримали їх з дозволу США. Тому для мене це приклад того, що якщо ви чуєте, що це неможливо, це не означає, що це неможливо у майбутньому".

Резніков також повідомив, що Україна все ще чекає на безпілотники Switchblade 600.

Виробник безпілотників, компанія AeroVironment, заявила цього місяця, що перша партія з 10 безпілотників має прибути протягом кількох тижнів.

Резніков говорив про важливість надання ППО Україні.

За словами Резнікова, Україні потрібно розділити цілі в повітрі.

"Наприклад, для ураження крилатих або балістичних ракет наші системи оборони будуть використовувати ракети типу IRIS-T з Німеччини або наші радянські системи типу "Бук"", - каже міністр.

А от проти іранських безпілотників Україна використовує дешевше обладнання, як-от Gepard з Німеччини або Stingers і Starstreak.

Автор фото, KONGSBERG Підпис до фото, Комплекси NASAMS зарекомендували себе як надійні і ефективні засоби для протиповітряної оборони

NASAMS вже їдуть в Україну

Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України. Про це повідомив гендиректора компанії Грега Хейза в ефірі CNBC.

За його словами, комплекси розгорнуть в Україні найближчим часом.

"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - цитує Хейза Defense News.

NASAMS - це пересувна система ППО, призначена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах.

Раніше президент Володимир Зеленський вже заявляв, що Україна отримала від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS, але пізніше його прессекретар уточнив, що йшлося лише про згоду на постачання систем.

У вересні повідомлялося, що Україна отримає дві системи NASAMS від США впродовж двох місяців.