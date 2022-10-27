Удар біля Києва і Запоріжжя. Що відомо про нічні та ранкові обстріли

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Старух Підпис до фото, Наслідки обстрілу біля Запоріжжя 26 жовтня

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба спочатку заявив про роботу ППО, а потім повідмив про кілька "прильотів" на Київщині цієї ночі.

"Маємо декілька прильотів в одній із громад області. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару", - повідомив він у телеграм.

Попри пожежу, за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Олексій Кулеба також повідомив, що українські ППО "ліквідували ворожі повітряні об'єкти".

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вночі росіяни обстріляли околиці обласного центру.

"За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч", - написав він у телеграм.

Постраждалих немає, але пошкоджено об'єкт інфраструктури, на якому виникла пожежа, яку швидко ліквідували рятівники з ДСНС.

Голова ОВА не повідомляє, про який саме об'єкт йдеться, але у його повідомленні йдеться, що російські загарбники мають на меті "залишити нас без світла, води, газу, опалення".

Про постраждалих він також не пише.

Вечері 26 жовтня від 22.00 по 24.00 години росіяни випустили по Україні понад два десятки дронів "Shahed-136", повідомили у Повітряних силах України.

17 із них було знищено ППО, а ще два знищили інші підрозділи Сил оборони України.

При цьому 15 "шахедів" знищено у Одеській, три - у Миколаївській та один - у Вінницькій областях.

Також у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Як відзначають у Повітряних силах, "високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами".