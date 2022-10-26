Пітон проковтнув жінку. Її тіло знайшли всередині змії

Фан Ванг

BBC News

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пітони зазвичай атакують, обвиваючись навколо своєї жертви

Згідно з місцевими повідомленнями, в індонезійській провінції Джамбі пітон убив і проковтнув цілу жінку.

50-річна Джахра, яка займалася виробництвом каучуку, у неділю вранці прийшла на роботу на каучукову плантацію.

Її оголосили зниклою безвісти після того, як вона не повернулася додому тієї ночі, й на її пошуки відправили пошукові групи. Через день селяни знайшли пітона з великим шлунком.

Пізніше місцеві вбили змію і знайшли всередині тіло.

"Жертву знайшли у шлунку змії", - повідомив місцевим ЗМІ начальник поліції Бетара-Джамбі AKП С. Харефа, додавши, що її тіло, здавалося, було майже неушкодженим, коли його знайшли.

Він сказав, що чоловік жертви знайшов у неділю ввечері частину її одягу та інструменти, якими вона користувалася на каучуковій плантації, що змусило його викликати пошукову групу.

Після того, як змію, довжина якої становила щонайменше 5 метрів, помітили у понеділок, селяни зловили та вбили її, щоб перевірити.

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"Після того, як вони розрізали живіт, вони виявили, що всередині була Джахра", - сказав Харефа CNN Indoneisa.

Хоча такі випадки рідкісні, це не перший випадок, коли в Індонезії пітон убиває та з'їдає людину. У період з 2017 по 2018 рік у країні зареєстрували дві подібні смерті.

Їжу пітони заковтують цілком. Їхні щелепи з'єднані дуже гнучкими зв'язками, тому вони можуть розтягуватися навколо великої здобичі.

Раніше один експерт сказав BBC, що пітони зазвичай їдять щурів та інших тварин, "але щойно вони досягають певного розміру, вони майже перестають їсти щурів, тому що таким чином отримують замало калорій".

"По суті, вони можуть збільшуватися настільки, наскільки великою є їхня здобич", - сказала Мері-Рут Лоу, наукова співробітниця організації дикої природи Wildlife Reserves Сінгапура.

Вони можуть ковтати таких великих тварин, як свині або навіть корови.