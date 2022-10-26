Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях

1 година тому

Автор фото, SCHEMES (RFE/RL GRAPHICS)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у шахрайстві та заволодінні понад 3,2 млн гривень колишньому генералу Служби безпеки України Андрію Наумову.

Наумов перебуває у міжнародному розшуку, а Україна вимагає його екстрадиції.

Раніше Україна надіслала Сербії запит про екстрадицію колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого підозрюють в держзраді та допомозі російським військам у захопленні ЧАЕС.

За інформацією ДБР, у 2019 році Наумов очолював Державне агентство з управління Чорнобильською зоною відчуження, але вирішив піти працювати в СБУ. Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на держпідприємстві, так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 млн гривень, додали у відомстві.

Ексгенералу СБУ повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому загрожує ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна.

Наумов, якого президент України Володимир Зеленський назвав зрадником і позбавив звання бригадного генерала, залишив країну 23 лютого, за кілька годин до початку російського вторгнення.

У ДБР повідомили, що Андрій Наумов міг збирати й передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.

Автор фото, MUP SRBIJE Підпис до фото, Гроші, які вилучили під час затримання Наумова на прикордонному переході Прешево

На початку червня Наумова затримали на прикордонному переході між Сербією і Північною Македонією. Поліція виявила у нього незадекларовані кошти: понад 600 тисяч євро та близько 125 тисяч доларів готівкою, а також коштовності.

Наумов перебуває у слідчому ізоляторі міста Ниш, проти нього висунули звинувачення у відмиванні грошей.

Підстави для екстрадиції

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19 жовтня у сербському місті Ниш відбулося перше судове засідання у справі Наумова.

Зараз у високому суді Ниша розглядають дві справи щодо Наумова: про екстрадицію до України та підозру у відмиванні грошей.

"Ми досі офіційно не знаємо, чи вимагається екстрадиція на підставі якогось злочину загального характеру, чи це державна зрада", - повідомила BBC адвокат Наумова Таня Савич.

Савич каже, що її клієнт заявив у суді, що боїться за своє життя у разі екстрадиції в Україну. "У 2020 році на нього скоїли замах, і ми маємо вирок суду щодо особи, яка це вчинила. Він каже: якщо його екстрадують, це стане його смертним вироком", - стверджує Савич.

Джерело в українських спецслужбах повідомило, що екстрадицію вимагають за підозрою у корупції. Це суттєво підвищує шанс на екстрадицію у порівнянні зі справою про державну зраду.

Між Україною і Сербією діє Угода про міжнародну співпрацю у кримінальних справах, що регулює питання екстрадиції.

Хто такий Андрій Наумов

40-річний Андрій Наумов має великий досвід роботи в силових структурах України. Він 12 років працював в генпрокуратурі, в останні роки відповідав там за матеріально-технічне забезпечення.

Після цього недовго обіймав керівні посади в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження - це агентство відповідає за усі види господарської діяльності у зоні безпеки, яку окреслили довкола Чорнобильської АЕС після аварії 1986 року.

Звідти власне Наумов перейшов в Службу безпеки України після того, як в 2019 році її очолив колись близький соратник і навіть друг президента Зеленського Іван Баканов.

Журналісти-розслідувачі, зокрема, "Радіо Свобода" називали Наумова "давнім другом та правою рукою" Баканова, хоча самі посадовці таких оцінок ніколи не коментували.

В СБУ Наумов отримав посаду начальника головного управління внутрішньої безпеки, а рік потому, в 2020 році, президент Зеленський присвоїв йому перше в історії СБУ звання бригадного генерала.

Андрій Наумов завжди вів вкрай непублічне життя, він уникав спілкування з журналістами, а діяльність управління, яке він очолював, була фактично засекреченою.

Водночас він - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Ані Наумов, ані керівництво СБУ таких обвинувачень не коментували.