Згоріла заживо від удару Росії. У Дніпрі загинула 25-річна вагітна, її чоловік у лікарні

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Борис Філатов Підпис до фото, Інні Оданець було 25 років, вона чекала дитину

Внаслідок російського обстрілу Дніпра увечері 25 жовтня загинула 25-річна Інна Оданець. Вона перебувала в авто разом зі своїм чоловіком Максимом. Він отримав важкі поранення і перебуває у лікарні.

Вагітна жінка, що заїхала на АЗС, згоріла в машині заживо, повідомили в ДСНС.

"Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають", - написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

25 жовтня росіяни обстріляли Дніпро. Уламки потрапили на АЗС, близько 21:30 там пролунав вибух.

Саме в той час Інна разом з Максимом перебувала там в авто, пише "Меморіал", проєкт, який розповідає про українців, яких вбила Росія.

Автор фото, Меморіал Підпис до фото, Чоловік Інни Максим перебуває у лікарні у важкому стані

Інна вчилася в Дніпровському факультеті Київського національного університету культури і мистецтв. Працювала в дитячому розважальному центрі.

"Для нас це велика втрата. Не хочемо в це вірити. Це найбільша втрата для батьків. Так не мало бути, це біль на все життя", - розповіла подруга Інни Анастасія.

В Інни Оданець залишились мама, бабуся, чоловік та сестра.

Того ж дня на АЗС разом з Інною загинув оператор автомийки.

За інформацією станом на ранок 26 жовтня, внаслідок вибуху і пожежі поранені четверо людей. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі. Це молоді люди до 30 років.

Автор фото, ДСНС

Ракетний удар знищив АЗС та автівки. Україна звинуватила в обстрілах Росію.

Міністерство оборони Росії повідомило, що "знищило нафтосховище" в районі Дніпра. Буцімто з нього постачали паливом угруповання українських військ на Донбасі.