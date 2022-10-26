ЄС визначився з єдиним стандартом зарядки. Applе доведеться погодитися

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вже за два роки цього безладу у зарядних пристроях для гаджетів у ЄС не буде

Вже за два роки ЄС перейде до універсального стандарту зарядних пристроїв. Згідно із рішенням європейських міністрів, загальним стандартом обрано USB-C port, який стане обов'язковим до кінця 2024 року для мобільних телефонів, планшетів та навушників.

"Не потрібно буде купувати різні підзарадяки кожного разу, як ви купуєте новий телефон чи якийсь інший гаджет: їх усі можна буде підзарядити через один зарядний пристрій", - йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

За задумом авторів ініціативи, це полегшить життя споживачам за умов, коли технології дуже швидко змінюють щоденне життя, а також зменшить обсяги "електронного сміття", яке вже сягає близько 11 тисяч тонн на рік.

У Apple вже заявили, що готові підкоритися загальному стандарту, як і іншим вимогам законів.

Що нового?

Нові правила ЄС за 24 місяці після того, як рішення набуде чинності, стосуватимуться:

мобільних телефонів,

планшетів та електронних книжок,

цифрових камер та ігрових приставок,

навушників та портативних колонок,

бездротових "мишок" та клавіатур,

портативних навігаторів.

Щодо ноутбуків, то перехід до обов'язкового універсального стандарту має відбутися не через 24, а через 40 місяців після того, як директива ЄС набуде чинності, тобто десь на початку 2026 року. Рішення набуде чинності після того, як його підпишуть голова Ради ЄС та голова Європарламенту і воно буде опубліковане в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Затверджені в ЄС правила не лише передбачають, що підзарядки для усіх електронних пристроїв повинні мати роз'єм USB-C, але й що споживач має право вирішувати, чи купувати аналогічний товар із підзарядкою чи без неї.

Це не лише дозволить заощадити кошти самих споживачів, але й дозволить економити державам та компаніям - на виробництві та утилізації електронних відходів.

Як підрахували у ЄС, у 2020 році європейські споживачі купили близько 420 млн гаджетів, і в середньому мали по три зарядні пристрої для них, із яких регулярно користувалися двома. При цьому майже 40% споживачів все одно мали проблеми із підзарядкою через те, що не мали потрібного пристрою в потрібний момент.

Саме це змусило керівництво ЄС розробити новий закон про уніфікацію зарядних пристроїв.

Далі ЄС хоче взятися за схожі універсальні вимоги для бездротових зарядних пристроїв.

А що ж з айфонами?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Apple доведеться підкоритися вибору ЄС

Нині телефони Apple мають власну, відмінну від USB-C зарядку Lightning. Але компанії доведеться відмовитися від неї й перейти на USB-C, аби відповідати вимогам ЄС, заявив маркетинговий директор американського технологічного гіганта Грег Джосвяк на конференції Wall Street Journal.

Як повідомляє Bloomberg, представник Apple Inc не уточнив, коли саме відбудеться цей перехід від фірмової зарядки Lightning до ухваленого ЄС стандарту USB-C. Проте раніше йшлося про наступний рік. Apple вже перевів свої "макбуки", більшість айпадів та аксесуарів на зарядку з USB-C.

Грег Джозвяк також нагадав, що обговорення стандартів зарядних пристроїв із ЄС триває вже близько десятиріччя, і, якби вже тоді вирішили перейти на універсальний пристрій, то ані айфонівський Lightning, ані USB-C навіть не з'явилися б.