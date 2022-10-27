Ізраїль готовий постачати Україні зброю. Але нелетальну

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Ізраїль готовий постачати Україні нелетальну зброю, заявив ізраїльський президент Іцхак Герцог під час візиту до США. Водночас він заявив, що існують обмеження, які не дозволяють постачати Україні певні системи ППО.

"Є зброя, для якої в нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати, - заявив президент Герцог в інтерв'ю CNN, запевнивши водночас, що "скрізь, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти".

Він не погодився із критикою позиції Ізраїлю щодо постачання зброї, зазначивши, що США та Європа також відмовилися надати Києву деяке військове обладнання.

Іцхак Герцог не уточнив, яка це нелетальна зброя може бути.

Президент Герцог також зазначив, що Ізраїль аналізує ситуацію із використанням Росією безпілотників іранського виробництва.

Напередодні український президент Володимир Зеленський заявив, що від початку вторгнення Росія використала близько 400 дронів іранського виробництва для атак на українське населення та інфраструктуру.

Раніше він заявляв, що Росія може платити Ірану за безпілотники, надаючи допомогу іранській ядерній програмі.

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Ізраїльський президент твердить, що в нього немає конкретної інформації щодо подібної домовленості, але зазначив, що "немає потреби у додаткових доказах того, що Іран становить загрозу для світового порядку та стабільності".

На початку цього тижня на тлі чергових масованих російських атак по українській інфраструктурі іранськими дронами президент Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на Haaretz Democratic Summit, закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.

Україна кілька разів попросила Ізраїль про зброю. Зокрема, продати системи протиповітряної оборони, які б допомогли країні захиститися від російських ракетних ударів, заявивши, що "співучасть" Тегерана має бути "червоною рискою" для Ізраїлю.

Ізраїль та Іран — закляті вороги, але ізраїльтяни поки що утримуються від надання зброї Україні - аби зберегти відносини з Москвою.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц раніше заявив, його країна не постачатиме зброю Україні.

"Наша політика щодо України зрозуміла — ми на боці Заходу, ми надавали гуманітарну допомогу, дбали про біженців та поранених", — сказав він ізраїльському радіо Kan.

Найвідомішим засобом ППО Ізраїлю є його "Залізний купол", розроблений разом зі США. Цей комплекс - один з трьох елементів багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони країни.

Його створення стало реакцією на повітряні атаки Лівану в 2006-2007 роках. За даними військових, під час недавніх конфліктів із бойовиками у Газі система перехопила близько 90% снарядів, що перетнули територію Ізраїлю та прямували до населених пунктів.

Але аналітики кажуть, що вона навряд чи була б ефективною в Україні, чия територія приблизно в 30 разів більша, ніж в Ізраїлю, і яку Росія обстрілює за допомогою зброї значно більшої дальності, включно з крилатими ракетами.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Україна дуже зацікавлена в отриманні від Ізраїлю системи протиракетної оборони "Залізний купол"

Україна останніми тижнями публічно тисне на Ізраїль щодо поставок зброї. Політики в Ізраїлі виступають як на підтримку такої ініціативи, так і проти.

При цьому у країні на носі вибори, які можуть змінити позицію місцевої влади.