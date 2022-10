"Ти не знаєш, що таке війна". Кіра Найтлі озвучила щоденник 12-річної Єви з Харкова

1 година тому

Британська акторка Кіра Найтлі озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної харків'янки Єви Скалієцької "You Don't Know What War Is" ("Ти не знаєш, що таке війна").