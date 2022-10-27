Володимир Зеленський в окупації. Як росіяни знайшли тезку президента на Донеччині

53 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP via Getty Images

Коли наприкінці квітня російські окупаційні війська почали ходити по домах у маленькому селі на Донеччині й перевіряти документи місцевих жителів, 64-річний пенсіонер Володимир Зеленський дуже злякався.

Після звільнення села українською армією він розповів свою історію агенції AFP.

Володимир Зеленський, тезка українського лідера, народився 1958 року в Бахмут у родині шахтарів та будівельників, служив водієм у радянській армії, а потім працював на будівництві.

Після того, як Росія вторглася до України в лютому, він провів більшу частину війни, ховаючись від бомбардувань у підвалі свого будинку.

Він згадує, як до нього до дому під час окупації прийшли російські солдати.

За його словами, один із них глянув у його паспорт і розреготався.

"Ну все, хлопці, війна закінчилася. Можемо їхати додому - у нас їхній президент", - переказує він слова російського солдата.

Назву населеного пункту, де зараз мешкає тезка президента, AFP не розголошує з міркувань безпеки.

"Не схожий на президента"

Його 72-річна дружина Валентина Зеленська після початку війни евакуювалася на захід України, але Зеленський відмовився покидати будинок, який придбав 20 років тому.

Як він розказав AFP, тут він міг нарешті дихати чистим повітрям після років у шахтарському містечку, саджати овочі на власному городі та рибалити у місцевому ставку.

Валентина повернулася додому після того, як наприкінці минулого місяця українські війська вигнали росіян із села.

Але зараз його обстрілює російська артилерія, і жінка лякається щоразу, коли чує вибухи.

Автор фото, AFP via Getty Images

Володимир Зеленський показав журналістам AFP своє фото у віці близько 40 років і зазначив, що геть не схожий на президента. Однак його дружина з цим не погодилась.

"Про якого президента ти говориш? Байдена?" - цитує AFP його жартівливу відповідь.

"Люди більше не витримують"

Пенсіонер Зеленський на виборах голосував за свого тезку, бо він "гарно говорить, молодий і розумний".

Однак тепер Зеленський каже, що розчарований тим, що президент не налаштований на переговори про припинення війни з Росією.

"Люди тут більше не можуть цього витримувати", - сказав він.

Як і багато представників його покоління на Донбасі, Зеленський вважає Україну своєю батьківщиною, але водночас із ностальгією згадує про часи СРСР.

У середу у пари була двадцять друга річниця шлюбу, і Зеленський хотів подарувати дружині букет квітів. Але, пише AFP, у зруйнованому бойовими діями та відрізаному від решти світу селі квітів не знайдеш.