Росія почала навчання стратегічних сил "Грім". Підкріплює ядерний шантаж?

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Russian MoD Підпис до фото, Архівне фото - пуск ракети "Калібр" під час навчань "Гром-2019"

Росія повідомила США про проведення запланованих щорічних навчань своїх ядерних сил, заявили напередодні у міністерстві оборони США. Навчання відбуваються на тлі зростання ризику застосування ядерної зброї та звинувачень Москви на адресу України у створенні "брудної бомби".

За перебігом навчань сил стратегічного стримування у середу спостерігав російський керівник Володимир Путін.

"Під керівництвом Володимира Путіна проведено тренування наземних, морських і авіаційних стратегічних сил стримування, під час якого відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет. Всі ракети досягли цілей, підтвердили задані характеристики", - йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

Путін заслухав доповіді міністра оборони Сергія Шойгу та начальника російського генштабу Валерія Герасимова.

По полігону Кура на Камчатці з космодрому Плесецьк здійснили пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", з човна у Баренцевому морі - балістичної ракети "Синева".

Використовували також два літаки дальньої авіації Ту-95МС, вони виконали пуски крилатих ракет повітряного базування, пишуть "Коммерсант" та "Интерфакс".

Автор фото, Ministry of Defence of the Russian Federation Підпис до фото, Архівне фото - пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-160

"Звичайні навчання Росії"

Офіційний представник Пентагону бригадний генерал ВПС Патрік Райдер у вівторок нагадав журналістам, що Росія зобов'язана відповідно до договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь заздалегідь повідомляти про запуск ракет, здатних нести ядерну зброю.

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"США повідомили про це, і, як ми наголошували раніше, це звичайні щорічні навчання Росії", - сказав Райдер. За його словами, завчасне повідомлення про початок навчань знижує ризик помилки.

Навчання російських сил стратегічного стримування з пусками балістичних та крилатих ракет проходять під кодовою назвою "Грім".

Попередні навчання відбулись 19 лютого 2022 року - за п'ять днів до російського вторгнення в Україну. До того два роки ці навчання не проводили.

Росія зазнала кількох чутливих поразок в Україні. Путін раніше виступав із завуальованими погрозами застосування ядерної зброї, зокрема, коли оголосив про часткову мобілізацію в країні 21 вересня.

"У разі загрози своїй територіальної цілісності Росія використає всі наявні засоби, це не блеф", - погрожував Путін.

На початку жовтня Росія анексувала чотири частково окуповані регіони України.

Останні кілька днів міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів серію телефонних розмов з керівниками військових відомств США, Великої Британії, Франції, Туреччини, Індії та Китаю, заявив про загрозу використання "брудної бомби" (снаряду з радіоактивними елементами) керівництвом України. Західні країни називають ці звинувачення хибними.

У середу про "брудну бомбу" сказав і Путін. Подивившись із ситуаційного центру на навчання стратегічних сил стримування, він вирушив на зустріч із головами делегацій органів безпеки та спецслужб країн СНД.

Там він заявив, що західні країни "накачують озброєнням" Україну та ігнорують заяви української влади, яка нібито висловлює бажання "придбати ядерну зброю".

"Відомо і про плани використати для провокацій та так звану "брудну бомбу", - додав Путін.

Кореспондент ВВС Павло Аксьонов:

"Навчання стратегічних ядерних сил під назвою "Грім", про які Росія повідомила США 25 жовтня, можна було б назвати рутинним заходом щодо перевірки боєздатності, якби не війна в Україні.

Такі маневри проводили більш-менш регулярно - зазвичай восени. "Більш-менш" - тому що перед початком війни, наприклад, їх не проводили два роки.

Пауза мала тривати лише 2020 рік, але напередодні війни у жовтні 2021 року Росія перенесла їх на наступний рік без офіційного пояснення причин. В результаті торішній "Грім" провели у лютому напередодні вторгнення. Тепер це буде вже другий "Грім" за рік.

Як зазначали військові експерти, у лютому навчання були менш масштабними, ніж зазвичай. Тоді запуски міжконтинентальних ракет відбулися з Баренцевого моря на полігон "Кура" на Камчатці.

У 2019 році по полігону "Кура" випустили міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс" з космодрому "Плесецьк", а підводні човни Північного та Тихоокеанського флотів обмінялися пусками ракет Р-29Р по полігонах "Кура" та "Чижа".

У нинішніх навчаннях завдання також буде скромнішим, ніж у 2019 році - повідомляється про плани пуску балістичних ракет з космодрому Плесецьк і з підводного човна з акваторії Кольського півострова на той самий полігон "Кура".

Однак ці навчання відбуваються у момент, коли в усьому світі активно обговорюють реальність ядерного вибуху у Європі. Простого нагадування Володимиром Путіним про наявність у Росії ядерної зброї вистачило, щоб світ знову почав боятися атомної бомби.

І на такому тлі ядерні навчання, нехай навіть рутинні, нехай навіть із скороченою програмою пусків, все одно тільки підігріють цей страх".