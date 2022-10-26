Україна повернула 10 військових і тіло добровольця з США. Що про них відомо

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Єрмак

Україна провела черговий обмін полоненими і повернули додому 10 українських військовослужбовців, повідомив очільник офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених є один офіцер та 9 рядових і сержантів.

Усі визволені полонені - військовослужбовці Збройних сил України.

Звільнені воїни служать, зокрема, в 60-ій, 57-ій, 28-ій бригадах та в різних військових частинах. Найстаршому визволеному бійцю 55 років, а наймолодшому - 21 рік.

Також російська сторона передала тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою, додав Єрмак.

Він служив у складі "Іноземного легіону" та загинув 23 серпня 2022 року на Донеччині.

На кого обміняли військовий - в офісі президента не уточнили.

"Продовжуємо працювати поки не повернемо додому всіх наших", - сказав Єрмак.

Історія обмінів

Останній масштабний обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 17 жовтня, додому повернулись 108 українських жінок.

Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

13 жовтня в Україну повернулися 20 військових, серед них були ті, кого росіяни утримували у відомій колонії в Оленівці на Донбасі.

11 жовтня під час обміну повернули 32 українців.

У вересні під час великого обміну Росія повернула 215 українських бійців, серед яких було багато офіцерів та захисників "Азовсталі" Маріуполя.

Відомо, що їх обміняли на українського опозиційного політика і кума Володимира Путіна Віктора Медчедчука та 55 російських десантників.