Україна повернула 10 військових і тіло добровольця з США. Що про них відомо
Україна провела черговий обмін полоненими і повернули додому 10 українських військовослужбовців, повідомив очільник офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених є один офіцер та 9 рядових і сержантів.
Усі визволені полонені - військовослужбовці Збройних сил України.
Звільнені воїни служать, зокрема, в 60-ій, 57-ій, 28-ій бригадах та в різних військових частинах. Найстаршому визволеному бійцю 55 років, а наймолодшому - 21 рік.
Також російська сторона передала тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою, додав Єрмак.
Він служив у складі "Іноземного легіону" та загинув 23 серпня 2022 року на Донеччині.
На кого обміняли військовий - в офісі президента не уточнили.
"Продовжуємо працювати поки не повернемо додому всіх наших", - сказав Єрмак.
Історія обмінів
Останній масштабний обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 17 жовтня, додому повернулись 108 українських жінок.
Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.
13 жовтня в Україну повернулися 20 військових, серед них були ті, кого росіяни утримували у відомій колонії в Оленівці на Донбасі.
11 жовтня під час обміну повернули 32 українців.
У вересні під час великого обміну Росія повернула 215 українських бійців, серед яких було багато офіцерів та захисників "Азовсталі" Маріуполя.
Відомо, що їх обміняли на українського опозиційного політика і кума Володимира Путіна Віктора Медчедчука та 55 російських десантників.