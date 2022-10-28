Ілон Маск остаточно купив Twitter за $44 млрд і очолив компанію

1 година тому

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Найбагатша людина планети, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск закрив угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter за 44 млрд доларів та очолив компанію.

Оскільки управління соцмережею перейшло до Маска, генеральний директор Twitter Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили керівництво компанії, повідомляє Financial Times.

"Мені повідомили, що колишній генеральний директор Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал залишили штаб-квартиру і не повернуться, оскільки починається ера Маска", - написав кореспондент CNBC Девід Фейбер.

Угоду з придбання Twitter мали закрити до п'ятниці - інакше на Маска чекав би судовий розгляд, в якому його шанси на перемогу оцінювалися невисоко.

Напередодні повідомлялося, що кілька банків почали перераховувати кошти на спеціальний рахунок для фінансування угоди.

Оскільки Twitter перейшла до приватних рук, акції соцмережі будуть зняті з торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі, повідомляється на сайті NYSE.

Інноваційна соцмережа

Маск раніше обіцяв скоротити робочі місця та витрати на Twitter, а соцмережу зробити більш інноваційною, доброзичливою та гостинною.

Він стверджував, що його інтерес до платформи не пов'язаний із зароблянням грошей.

За словами підприємця, він хотів таким чином "допомогти людству" і зробити так, щоб воно мало "загальну цифрову міську площу".

Він також пообіцяв послабити правила модерації контенту на платформі та зняти блокування, зокрема з колишнього президента США Дональда Трампа.

Очікується, що Маск виконуватиме обов'язки голови компанії доти, доки не підбере нове керівництво.

Напередодні він приїхав до штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско, щоб зустрітися зі співробітниками. Він увійшов до будівлі з раковиною в руках, обігруючи таким чином популярний мем.

Повідомлялося, що він також сказав деяким співробітникам, що не має наміру скорочувати 75% робочих місць, як писали деякі американські ЗМІ.

Довга угода

Ілон Маск у квітні став найбільшим акціонером Twitter, викупивши одразу 9,1% акцій компанії. Вартість угоди склала 2,64 млрд доларів, що означало загальну оцінку Twitter на рівні майже 30 млрд доларів.

Бізнесмен заявив, що готовий викупити акції, що залишилися, ще дорожче - по 54,2 долара за кожну, що довело суму операції до рекордної - 44 млрд доларів.

Проте вже в липні Маск передумав, заявивши, що компанія не надала йому докладної інформації про фейкові облікові записи, що існують на платформі.

У соцмережі заявили, що насправді Маск передумав через те, що акції на той час дещо впали в ціні, і заявили про намір позиватися.

На початку жовтня Маск передумав і заявив через адвокатів, що готовий запропонувати за контрольний пакет акцій ту саму ціну, що й у квітні - $54.20 за акцію, або 44 млрд за весь пакет.

Багато аналітиків вважають, що 44 млрд доларів, які Маск заплатив за соцмережу, - занадто висока ціна, враховуючи падіння вартості багатьох технологічних компаній та боротьбу Twitter за залучення користувачів та зростання.

Сам Маск не заперечував, що переплачує. "Twitter - це актив, який довгий час просто нудився, але має неймовірний потенціал, хоча очевидно, що я та інші інвестори зараз переплачують за Twitter", - говорив він у нещодавньому виступі.