Росія відпрацьовує ядерний удар, Україна чекає на додаткову зброю. Теленовини BBC
У випуску 26 жовтня:
- Що треба знати про російські навчання стратегічних сил?
- Які озброєння Україна очікує отримати від союзників?
- Що приніс візит Штайнмаєра до Києва?
- Оцінка ситуації на фронті й, зокрема, контрнаступу на Херсонщині від військового оглядача.
- Чому Німеччина та Франція не зійшлися в питанні України?
#BBCновини, #новиниукраїни, #ядернийудар
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