Росія відпрацьовує ядерний удар, Україна чекає на додаткову зброю. Теленовини BBC

У випуску 26 жовтня:

  • Що треба знати про російські навчання стратегічних сил?
  • Які озброєння Україна очікує отримати від союзників?
  • Що приніс візит Штайнмаєра до Києва?
  • Оцінка ситуації на фронті й, зокрема, контрнаступу на Херсонщині від військового оглядача.
  • Чому Німеччина та Франція не зійшлися в питанні України?

#BBCновини, #новиниукраїни, #ядернийудар

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