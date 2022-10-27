Керівник СБУ Малюк розповів про Кримський міст, "кротів" і загрозу від УПЦ МП

1 година тому

Автор фото, UNIAN

"Росіяни взагалі далекі від реальності", - заявив, коментуючи руйнування Кримського мосту керівник СБУ Василь Малюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України вважає, що у розслідуванні інциденту з мостом російське слідство демонструє свій непрофесіоналізм.

"У своєму "розслідуванні" вони дійшли того, що до підриву моста нібито причетний мій колега за силовим блоком Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності", - заявив керівник СБУ "Інтерфаксу".

Він також припустив, що "на Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають".

Василь Малюк також додав, що поки що не може розкрити усі карти і повідомити, як відбуваються такі інциденти й хто за цим стоїть.

"Усьому свій час - після перемоги докладно поговоримо", - заявив керівник СБУ.

Про Оленівку

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За словами Василя Малюка, останні дані свідчать, що росіяни використали термобаричні реактивні гранати "джміль" під час теракту в колонії Оленівки, де тримали українських полонених.

"Наразі триває досудове слідство. У нас є серйозні докази, зокрема отримані негласно. Низка "азовців", хто повернувся, також дають важливі покази", - розповів керівник СБУ.

Водночас він додав: "Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані "джмелі". Час пройде, розставимо крапки над "і". Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було".

За словами Василя Малюка, в Оленівці росіяни "жорстоко знущалися з наших бійців, порушуючи всі домовленості".

Про "кротів" і "щурів"

Василь Малюк також розповів про "самоочищення служби" і як приклад навів справу колишнього керівника Кримського главку СБУ полковника Олега Кулініча, який, за словами Василя Малюка, працював на Росію, доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в СБУ.

"Було проведено безпрецедентну філігранну розробку та подальшу реалізацію, здійснено агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми видобули всі файли, де він реально доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, в службі, як вони намагалися впливати на різні процеси", - розповів керівник СБУ.

Кулініч до 24 лютого працював на Херсонщині.

Він також наголосив, що "самоочищення" служби нині дуже важливо для успіху майбутніх операцій.

"Якщо не виявити цих щурів на нашому борту, то всі наші подальші операції стосовно ворога приречені на провал", - пояснив керівник СБУ.

Про інфраструктуру

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Наявність "кротів" перевіряють також і на об'єктах критичної інфраструктури, розповів Василь Малюк.

"Загалом кожне місце, де розташовані наші потужності, постійно відпрацьовується в межах контрдиверсійних і антитерористичних заходів. Що це означає? Береться конкретна локація, заходять сили Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії і шляхом такого поетапного пересіювання ми знаходимо тих, хто потенційно готовий працювати з ворогом. А як правило, знаходяться й ті, хто вже реально працює на нього", - розповів керівник СБУ "Інтерфакс-Україна".

За словами Малюка, нещодавно затримали одного зі співробітників однієї ТЕС, який нібито виконував ремонт, а "насправді передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних об'єктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам".

За словами Василя Малюка, "окремі епізоди, окремі докази" щодо руйнування української інфраструктури долучать "до кримінальних проваджень, які слухатимуть у міжнародних судах".

Про Московський патріархат

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій

Водночас ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури керівник СБУ назвав сферу діяльності УПЦ (МП).

"Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати", - зазначив керівник СБУ.

Він нагадав про затримання у Вінницькій області "священнослужителя", "який є одногрупником Гундяєва та постійно комунікував із ФСБ".

Василь Малюк також повідомив, що від початку війни СБУ відкрила 23 кримінальних провадження "щодо таких персонажів", і у цих справах вже є 33 підозрюваних - "від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах".

Московський патріархат відкрито підтримує війну Росії проти України.

УПЦ МП, яке підпорядковувалось Москві, 27 травня заявило про розрив стосунків з РПЦ.

Проте у цій церкві багато священників та єпископів не визнають рух від Москви.

Два єпископи УПЦ перейшли на бік Росії, а одного СБУ схопила на Вінниччині за підозрою у роботі на Кремль.

Про "амазонок"

Відповідаючи на запитання про роботу української агентури в Росії, Василь Малюк наголосив, що не може розкривати багато інформації, аби не поставити під загрозу кропітку роботу агентів, але відзначив роль жінок у цій роботі:

"Це найкращі агенти, справжні амазонки у сфері контррозвідувальної діяльності, які здійснюють мегафілігранні агентурні проникнення, багато операцій успішно реалізовано завдяки агентурній жіночій присутності".

"Скарбничка доказів"

Василь Малюк також заявив, що вбачає цілком реальні перспективи створення та роботи Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Росії за злочини агресії проти України.

"Ми збираємо справжню скарбничку доказів, які покажуть у майбутньому суді хто є хто", - заявив керівник СБУ в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що правоохоронним органам необхідно докласти максимум зусиль, щоб позиція України була "не в емоціях та словах, а в реальних матеріалах кримінальних справ".

"Ми маємо надати таку якість матеріалів, щоб не було жодної зачіпки для так званої неприпустимості (доказів)", - підсумував Василь Малюк.