Росія б'є ракетами тільки по цивільній інфраструктурі, а не військових цілях - генштаб

1 година тому

Автор фото, AFP

За тиждень від 19 жовтня Росія випустила по Україні 52 ракети, жодна з яких не поцілила у військові об'єкти, заявив заступник начальника Головного оперативного управління генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Замість цього усі російські удари були зосереджені на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури.

Інтенсивність падає

Представник генштабу ЗСУ також звернув увагу, що за тиждень ракетні атаки росіян суттєво втратили в інтенсивності.

Генерал Громов навів таку статистику: якщо з 10 по 18 жовтня росіяни випустили по Україні 146 ракет, то від 19 жовтня - майже утричі менше.

Разом із тим, за словами представника генштабу, майже половина російських ракет була знищена.

А що з дронами?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Останні великі руйнування в столиці спричинили саме дрони-камікадзе

Крім ракет, від 19 жовтня росіяни застосували також 114 дронів, які завдавали ударів і по цивільній, і по військовій інфраструктурі. Але їх також було менше, ніж тижнем раніше - приблизно на третину.

При цьому, за словами Олексій Громова, українській ППО вдалося збити 79% дронів.

Лише за останню добу ППО знищили 18 із 20 дронів-камікадзе, випущених росіянами по об'єктах критичної інфраструктури.

"Випалена земля" та "брудна бомба" на півдні

Представник генштабу ЗСУ попередив, що під час відходу із Херсонщини росіяни можуть вдатися до терактів із підривом житлових будинків, щоб перетворити окуповану ним територію на випалену землю.

"Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" гуманності і дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може прийняти "непрості рішення", - заявив генерал Громов.

Найбільш імовірно, що під час відступу противник окрім масової евакуації може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворення тимчасово ним окуповану територію на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій".

У генштабі також не виключають, що, враховуючи останню російську інформаційну кампанію щодо "брудної бомби", Росія може організувати підриви на ЗАЕС, що призведе до техногенної катастрофи, а потім звинуватить у цьому Україну.

ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін в умовах війни.