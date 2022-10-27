"Пів Києва може залишитись без світла". Деталі наслідків нічних обстрілів

1 година тому

Автор фото, ДСНС

Сьогоднішні нічні російські обстріли призвели до "серйозних руйнувань" енергетичної інфраструктури у Київській області, повідомили у підрозділі ДТЕК, енергопостачальній компанії YASNO.

Влада повідомляла, що Росія атакувала за допомогою іранських дронів-камікадзе.

"Сьогодні вночі російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру в Київській області. Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням", - йдеться у повідомленні компанії у фейсбук.

В YASNO попередили, що в результаті цього столиці може бракувати до третини потреби у струмі.

"Дефіцит електроенергії в Києві може складати 30%", - заявили в енергопостачальній компанії, і зазначили, що зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт, тоді як наразі "орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт".

"Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла", - заявили в YASNO.

Довше і більше

Звісно, за таких умов, щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками "Укренерго", також зазначають енергетики.

"На жаль, відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів", - повідомляють в YASNO, і попереджають, що графіки ймовірних відключень вже неактуальні.

"Просимо набратися терпіння та з розумінням поставитися до ситуації. Спеціальні служби вже працюють над відновленням роботи атакованих ворогом об'єктів", - звертаються там до споживачів.

Раніше заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що в результаті сьогоднішніх нічних обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання в центральних областях.

Автор фото, Кирило Тимошенко/Telegram

"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження", - повідомив представник ОП в телеграм, і серед областей, де ситуація з енергопостачанням буде ще більш скрутною назвав Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську та Житомирську області.

Він також повідомив, що над розв'язанням проблеми спільно працюють представники обласних військових адміністрацій, Києва, "Укренерго", міненерго та ДТЕК.

Вранці 27 жовтня голова Київської ОВА Олексій Кулеба спочатку заявив про роботу ППО, а потім повідомив про кілька "прильотів" на Київщині цієї ночі.

"Маємо декілька прильотів в одній із громад області. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару", - повідомив він у телеграм.

Автор фото, ДСНС

Олексій Кулеба також повідомив, що українські ППО "ліквідували ворожі повітряні об'єкти".

Фото з пожежі на енергетичному об'єкті згодом подали у ДСНС.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбітов згодом повідомив деталі атаки. За його словами, цієї ночі на Київщині було "понад шість атак дронами-шахедами".

За даними ВВС, удар завдали по об'єкту західніше Києва.