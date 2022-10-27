"Острів любові". Перший український еротичний серіал, що обіцяє "море розпусти", знову на екранах

1 година тому

Автор фото, Takflix

На платформі Takflix почали показувати "Острів любові", перший український еротичний серіал, який транслювали вночі по телевізору в 1995 році.

"Уявіть собі: за вікном 1995 рік. Вам 15, батьки працюють на нічній зміні. Ви вмикаєте телевізор після півночі, а там - сексуальні гуцули, Антін Мухарський у панчішках та море розпусти".

Так на платформі анонсували новий показ українського серіалу, який свого часу не отримав належного визнання, але зараз може це надолужити.

Takflix обіцяє "відверті сцени та красиві тіла", "токсичні стосунки та вбивства".

"Мені хотілося всьому світу довести, що Україна - це нація, яка розуміється на любові, на сексі. Навіть український фольклор і етнографія наскрізь еротичні - там стільки підтекстів і натяків", - розповідає Олег Бійма, режисер "Острова любові".

Автор фото, Takflix

Зради, ревнощі, поєдинки

Кожен епізод "Острова любові" знятий за творами українських письменників - від Марка Вовчка, Ольги Кобилянської та Івана Франка до Володимира Винниченка та Євгена Гуцала.

"Острів любові" починається з того, що семеро чоловіків приїжджають в дім на острові. Вони називають себе "лицарями любові", і в своїй чоловічій компанії переказують міські легенди та пікантні історії з життя.

Історії відбуваються у 19-му столітті, під час Першої світової війни, в 90-ті, та охоплюють широку географію: від Карпат до Києва та Миколаєва.

Автор фото, Takflix

Кожен епізод - як окремий фільм про любов і стосунки на фоні соціальних та культурних змін.

Наприклад, перша серія розповідає історію молодого студента Жоржа, який іде на полювання із дідом Омельком. Перечекати ніч вони вирішують "у закинутому старовинному будинку на острові любові". Жоржу скрізь ввижається молода панночка.

У другій серії йдеться про українське село 19 століття. Молода дівчина Наталка Поліщук виходить заміж за набагато старшого козака Данила, який від ревнощів починає контролювати молоду дружину. Наталка має вибрати: воля чи золота клітка.

Автор фото, Takflix Підпис до фото, Постер серії "Поєдинок" із молодим Антіном Мухарським

У серії "Поєдинок" можна побачити юного Антіна Мухарського, який грає роль молодого вчителя Івана. Він навчає доньку Антоніни, яка починає зраджувати чоловіку з вчителем. Іван хоче викликати суперника на поєдинок і стати єдиним коханим для Антоніни.

У серіалі знялися Нонна Копержинська, Тамара Яценко ("За двома зайцями"), Антін Мухарський, Костянтин Степанков ("Білий птах з чорною ознакою"), Олександр Гай ("Тіні забутих предків") та інші українські актори.

Як сприймали еротичний фільм у 90-х?

Режисер Олег Бійма каже, що опис "еротичний серіал" був таким собі маркетинговим ходом для "Острова любові", який він вважає вершиною своєї творчості.

Автор фото, Takflix

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"Там є елементи еротики. Проте головними є сюжети, які, я вважаю, є абсолютно унікальними. Я тоді сам для себе відкривав українську літературу, причому з абсолютно іншого боку".

"Мені хотілося, аби нас не сприймали як "шароварну" країну, а країну, яка має колосальну культуру та літературну спадщину і вміння описувати тонкі теми. І для цих тем мені треба було цей шарм лишити і в кіно", - розповів режисер у інтерв'ю Олександрі Калініченко для Takflix.

У ті часи було немодно знімати кіно з українськими акторами на сюжети з української класики, каже режисер, але його дратував такий підхід.

Бійма каже, що прем'єра перших епізодів у Будинку кіно викликала фурор, зали були повні.

Але чиновники вважали, що показувати по телевізору кіно з еротичними сценами потрібно після опівночі.

Через нічний час показу "Острів любові" загубився в історії, не отримав належної уваги, вважає режисер.

Натомість зараз люди дивляться кіно не лише по телевізору, а й у смартфонах.

Платформа Takflix, яка є онлайн-кінотеатром українського кіно, дає нове життя багатьом забутим фільмам із 90-х.

Автор фото, Takflix

"Ми не те, щоб зараз вирішили (випустити "Острів любові" - Ред.), ми хочемо, щоб усе якісне у нас було", - пояснює ВВС режисерка Надія Парфан, яка заснувала Takflix.

Режисерка, яка на момент прем'єри серіалу, ходила до перших класів, побачила "Острів любові" вже в дорослому житті. Він вразив її своїм стилем і гумором.

"Олег Бійма чудовий режисер, не молодий, а тому важливо зробити це (показати серіал онлайн - Ред.) вчасно. Люди мають знати це кіно, цю постать, і ми хотіли його підсвітити", - каже Парфан.

Чи буде молодь дивитися цей серіал?

Кінокритик Олександр Гусєв вважає, що "Острів кохання" знайде свою аудиторію:

"Він з'явився у безчасся дев'яностих і виглядав як типовий телетвір тих років, хоча все ж більш художньо амбіційним, ніж "Роксолана" чи "Чорна Рада". Цей серіал намагався освоювати нові - чи, радше, заново набуті - для українського мистецтва теми, звертався до української літературної класики, не лише до хрестоматійних авторів.., але і до письменників, в ті роки маловідомих, на кшталт Олександра Олеся, Винниченка, Гната Хоткевича", - розповідає Гусєв.

Автор фото, Takflix

За його словами, у той період серіал був важливим явищем для українських акторів.

"Там можна було побачити ледве не вперше, наприклад, Римму Зюбіну, Радмилу Щоголеву".

Разом із тим, цей витвір повною мірою "відображав незграбність тодішнього кінематографа", зазначає Гусєв.

"Мені здається, зараз цей фільм здатен зацікавити насамперед людей, які серйозно цікавляться історією українського мистецтва, для яких незвичні, не надто "конвертовані" художні особливості "Острова кохання" виявляться цікавою дивиною, яскравим зразком стилю".