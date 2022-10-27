Навіть черниці дивляться порно, сказав Папа і попередив про ризики

Мерлін Томас

BBC News

5 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Католицька церква вимагає целібат духовенства

Папа Римський Франциск попередив священників і черниць про небезпеку перегляду порнографії в інтернеті, зазначивши, що це "послаблює священницьке серце".

На сесії у Ватикані 86-річний Папа відповідав на питання, як найкраще використовувати цифрові та соціальні медіа.

Порнографія, сказав він, "це порок, який є у дуже багатьох людей... навіть у священників та монахинь".

"Звідти входить диявол", - сказав Папа священникам та семінаристам.

Що стосується того, як орієнтуватися в соцмережах та цифровому світі, він сказав, що їх варто використовувати, але порадив не витрачати на це надто багато часу.

"Чисте серце, яке Ісус приймає щодня, не може сприйняти цю порнографічну інформацію", - сказав він.

Він порадив "видаляти це зі свого телефона, щоб у вас не було при собі спокуси".

Церква розглядає порнографію як злочин проти цнотливості.