Чому Європа занепокоєна, що США можуть зменшити допомогу Україні

22 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін та міністр оборони України Олексій Резніков у Брюсселі

Союзники США в Європі дедалі більше стурбовані тим, що єдиний фронт, сформований Заходом у відповідь на вторгнення Росії в Україну, може швидко розвалитися, якщо на проміжних виборах у США наступного місяця переможуть республіканці, пише Washington Post.

На думку видання, це може надати перевагу президенту Володимиру Путіну саме тоді, коли Україна перемагає на полі бою.

Протягом восьми місяців від початку російського вторгнення в Україну у світі сформувався рідкісний трансатлантичний консенсус щодо необхідності підтримки України.

Разом союзники пообіцяли надати Україні понад 93 мільярди доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги, причому левову частку обіцяли Сполучені Штати.

Занепокоєння щодо того, чи може Україна продовжувати розраховувати на допомогу США, посилилися після коментарів лідера меншості в Палаті представників Кевіна Маккарті про те, що якщо її контролюватимуть республіканці, вона більше не даватиме "карт бланш" на фінансування України.

Упевненості щодо того, чи виконають республіканці погрозу скоротити фінансування України, наразі немає. Лідер сенатської меншості, республіканець Мітч Макконнелл, навпаки, сказав, що республіканська більшість у Сенаті (верхній палаті Конгресу - Ред.) "зосередиться на забезпеченні своєчасної доставки необхідної зброї та більшої допомоги союзників Україні", пише Washington Post.

Наразі політика Байдена щодо допомоги Україні користується широкою двопартійною підтримкою, й опитування громадської думки також показують рішучу підтримку подальшої допомоги країні.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Але навіть саме припущення про те, що Сполучені Штати можуть змінити свою політику щодо підтримки України, викликало тривогу в західних столицях.

Тобіас Елвуд, який очолює комітет з оборони в британському парламенті, заявив, що без американської зброї Україна ніколи б не змогла змусити росіян відступати, і будь-яке сповільнення поставок може схилити чашу терезів на бік Путіна.

"Якщо Америка відступить, Путін може вирвати перемогу з пащі поразки", - цитує його Washington Post.

Зменшення допомоги США може стати тривожним дзвінком для багатьох країн Європи, які досі не виконали оборонні та фінансові зобов'язання, які взяли на себе після вторгнення, вважає Кетрін Клувер-Ешбрук, німецька політологиня, яка є виконавчою віцепрезиденткою вашингтонського фонду Бертельсмана.

За її словами, Німеччина, наприклад, досі не збільшила своїх витрат на оборону відповідно до історичної обіцянки канцлера Олафа Шольца відразу після російського вторгнення в лютому.

Водночас Європейський Союз пообіцяв Україні 11 мільярдів євро фінансової допомоги, але наразі виплатив із них лише близько 3 мільярдів.

Зараз Європа є на диво згуртованою, і хоча європейці розходяться в багатьох питаннях, зокрема щодо того, як розподілити енергетичний тягар, щодо основного питання протистояння Росії, рішучість Європи залишається непохитною, цитує видання європейського чиновника, який дав коментар на умовах анонімності.

Автор фото, Генштаб

"Ніхто ні в чому не відмовляє. Попри деякі розбіжності щодо деталей, ніхто нічого не гальмує", - сказав чиновник.

Однак у згуртуванні європейців важливу роль відіграла адміністрація Байдена, показуючи приклад масштабами своїх власних зобов'язань, каже Наталі Точчі, директорка римського Istituto Affari Internazionali.

"Справді нескладно уявити, що якщо почнуть коливатися Сполучені Штати, то картковий будиночок може посипатися", - цитує її Washington Post.

Аналітики кажуть, що навіть якщо європейські союзники спробують компенсувати скорочення допомоги США, незрозуміло, чи зможуть вони це зробити.

У відсотках від валового внутрішнього продукту Сполучені Штати за розміром своїх внесків відстають від багатьох європейських країн - за цим показником лідирує Латвія з 0,9% ВВП, згідно з даними Kiel Institute. Сполучені Штати надали допомогу в розмірі 0,2% ВВП, але це все одно значно перевершує допомогу, надану будь-якою іншою країною, в абсолютних цифрах.

Сполучені Штати пообіцяли виділити 27 мільярдів доларів допомоги, що більш ніж у сім разів перевищує 3,74 мільярда доларів, обіцяних Британією, другим за величиною військовим донором України, пише Washington Post.

Водночас потреби України продовжують зростати. Ескалація нападів Росії на українську інфраструктуру призвела до перебоїв з енергопостачанням у країні, й президент Володимир Зеленський каже, що Україні потрібні мільярди доларів екстреної допомоги, щоб вижити наступного року.

На конференції в Берліні у вівторок, присвяченій відбудові України, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Захід надати негайний пакет економічної допомоги у розмірі 17 мільярдів доларів - на додаток до допомоги в розмірі 3 мільярдів доларів на місяць від Європейського Союзу та США.

Аналітики кажуть, що такі величезні запити можуть ставати дедалі більш обтяжливими, особливо з наближенням зими та, можливо, рецесії. Саме тому американське лідерство є життєво важливим, каже британський парламентарій Елвуд.

"Коли Америка робить крок вперед, інші країни наслідують її приклад. Масштаби як фінансової, так і військової підтримки з боку Сполучених Штатів зашкалюють порівняно з іншими країнами, - цитує його Washington Post. - Але якщо Америка почне вагатися, теж ж саме можуть зробити й інші".