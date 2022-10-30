Сотні людей впали до річки через обвал мосту в Індії. Десятки загинули

Мерлін Томас

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Щонайменше 32 людини загинули в результаті обвалу мосту в західному штаті Індії Гуджарат, повідомляють чиновники.

Сотні людей впали в річку Мачу в місті Морбі. На кадрах з місця події видно, як люди висять на частково затопленому підвісному мосту.

За повідомленнями, в момент обвалу на мосту перебувало близько 400 людей. Влада повідомила, що рятувальні роботи тривають.

Це сталося лише через кілька днів після того, як міст відкрили після ремонту.

Міст колоніальної епохи довжиною 230 метрів був побудований під час британського правління в 19 столітті.

На відео видно сцени хаосу, коли люди намагаються врятувати тих, хто потрапив у воду.

На іншому відео видно, як люди намагаються вибратися з води на залишки мосту.

На місце події для допомоги направили також рятувальників із сусідніх районів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває у своєму рідному штаті Гуджарат з триденним візитом, заявив, що він "глибоко засмучений трагедією".

Він оголосив про компенсацію постраждалим, а також найближчим родичам загиблих.