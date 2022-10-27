Дівчину в Судані хочуть забити каміннями за зраду. Врятувати її нікому, у країні немає міністра юстиції

34 хвилин(и) тому

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Правозахисники намагаються врятувати 20-річну дівчину в Судані, яку суд визнав винною в перелюбі і засудив до страти через забивання камінням.

Проте заступитися за неї немає кому: у Судані немає міністра юстиції, оскільки після перевороту минулого року країною править воєнна хунта.

20-річна дівчина зі звичайної релігійної фермерської родини, ім'я якої ВВС не називає на прохання її родичів, розлучилася зі своїм чоловіком у 2020 році та повернулася жити до батьків.

Через рік чоловік звинуватив її у зраді. У 2022 році суд міста Кості у суданському штаті Білий Ніл засудив її до забивання камінням.

Закони Судану передбачають застосування смертної кари за деякі види злочинів.

За перелюб і крадіжку можуть забивати камінням до смерті, вішати, а також відрізати кінцівки.

Правозахисники, які займаються справою 20-річної дівчини, вважають, що суд над нею не був справедливим, і її мають відпустити на волю.

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Один із урядовців погодився, що подібний вирок "це нісенітниця", але додав: "У нас немає міністра, який міг би втрутитися і вимагати її звільнення".

Після приходу до влади військових в уряді Судану не призначили багатьох чиновників, зокрема міністра юстиції.

Сулайма Ісхак, яка очолює відділ боротьби з насильством щодо жінок у Міністерстві соціального розвитку Судану, розповіла ВВС, що вона намагалася пояснити чиновникам у столиці країни Хартумі, що суд над дівчиною був незаконним. Проте в уряді немає відповідних міністрів, тож робити це дуже складно.

Правозахисні організації стверджують, що засуджена дівчина не мала доступу до адвоката і не знала про звинувачення. Дівчина вже кілька місяців перебуває в жіночій в'язниці штату Білий Ніл і зараз чекає на рішення про апеляцію.

"У нас є підстави вважати, що поліція незаконно змусила її підписати визнання провини", - каже Моссаад Мохамед Алі, виконавчий директор Африканського центру досліджень справедливості та миру (ACJPS).

Автор фото, SIHA Підпис до фото, Протестувальники у Хартумі тримають плакати з написом "Забивання камінням - катування, але де за це покарання?"

Адвокат засудженої дівчини Інтісар Абдала у розмові з ВВС висловила сподівання, що після апеляції суд "вчинить правильно" і відпустить її.

Адвокат додала, що засуджена дівчина - із простої сільської родини фермерів, дуже традиційної та релігійної, і що батьки дівчину не залишили.

Перехідний уряд Судану, який прийшов до влади у 2019 році внаслідок повстання проти президента Омара аль-Башира, скасував закон про "громадський порядок", який регулював поведінку та одяг жінок у громадських місцях.

Проте суданський журналіст Зейнаб Мохаммед Саліх повідомила, що "поліція моралі", яка раніше патрулювала вулиці та забезпечувала дотримання цього закону, повернулася після військового перевороту рік тому.

Правозахисники нагадують, що смертна кара через забивання камінням прямо суперечить Конвенції ООН проти тортур, до якої у 2021 році приєднався Судан.

Адвокат дівчини каже: "Ми чекаємо на рішення апеляційного суду, але ніхто не може сказати, коли воно буде. Ми можемо тільки чекати".

Правозахисники кажуть, що у порятунку дівчини може допомогти міжнародний тиск на владу Судану. Раніше вдавалося рятувати жінок від цих законів, коли міжнародне співтовариство посилювало тиск.

ВВС звернулася до кримінального суду Кості за коментарем, але не отримала відповіді.

Представник посольства Судану в Лондоні заявив: "Ми знаємо про цю справу, і, наскільки нам відомо, це не остаточне рішення суду. Ми зв'язалися з органами правосуддя Судану з цього приводу і чекаємо на їхню відповідь".