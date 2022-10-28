"Зізнання в тероризмі". Україна відповіла на ультиматум Росії щодо обстрілів енергетики

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв назвав умову, за якої Україна зможе налагодити нормальне електропостачання країни. Росія фактично назвала умовою повернення електрики визнання окупованних територій російськими.

У відповідь радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що це фактичне "зізнання у тероризмі".

Ракетні та дронові удари Росії останніх тижнів по цивільній енергетичній інфраструктурі створили значні проблеми з електропостачанням. У значній частині регіонів тривають віялові вимкнення світла.

У Києві та центральних областях України світло вимикають по багато годин на день.

"Шлях до стабільності енергопостачання інший. Треба визнати правомірність вимог Росії у рамках СВО та її результати, відображені у нашій Конституції. І тоді зі світлом налагодиться", - написав Мєдвєдєв.

Так він прокоментував наміри України купувати електрику у Європі - перша угода має бути зі Словаччиною.

Фактично Мєдвєдєв виставив ультиматум, що Україна налагодить ситуацію з електропостачанням тільки визнавши окуповані області російськими.

Автор фото, Віталій Коваль Підпис до фото, Пожежа на знищеному Росією 22 жовтня енергетичному об'єкті на Рівненщині

Такі слова тільки доводять те, що експерти вказують в останні тижні - Росія знищенням енергетики України хоче зламати її опір на фронті.

Наразі Росія заявляє про приєднання до себе чотирьох областей України - Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької. Жодної з них вона не контролює повністю.

"Зізнання у тероризмі"

"Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити українську енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію", - написав Подоляк в твіттері.

"Фактично це офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?" - написав Подоляк.