Джамала: Кримський міст - груда металу, якою перевозили зброю, щоби вбивати людей

1 година тому

Джамала ніколи не думала, що колись проситиме для своєї країни зброю.

Але напад Росії змусив її змінити плани та очікування щодо самої себе.

У перші дні вона, як і мільйони інших українців, рятувала дітей від війни.

Вже за лічені дні від початку війни співачка почала їздити світом, розповідаючи про Україну та збираючи кошти постраждалим через російську війну.

Мобілізація кримських татар у лави російської армії, на думку Джамали, - це продовження вбивства її народу.

У розмові з ВВС Джамала поділилася думками про воєнну реальність та мріями на після війни.