За два дні Росія випустила по Україні десятки дронів, більшість збили - Зеленський

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Володимир Зеленський заявив, що лише за два дні Росія здійснила понад 30 атак дронами-камікадзе. За його словами, Україна більшість збиває.

У своєму зверненні він назвав це "терором". Саме повідомлення Зеленський записав, стоячи біля збитого іранського дрона "Шахед 136", які Росія використовує у повітряних атаках по Україні.

"За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни й приземлили 23 "шахеди", - сказав президент.

Крім того, як повідомив Зеленський, за останні дні ЗСУ збили керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25.

Загалом за час війни Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів по Україні та понад 8 тисяч авіанальотів, додав президент.

Він подякував ЗСУ за роботу, а людям в Україні та світі - за збір коштів для протидії дронам.

"Ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки б і звідки б їх не летіло у напрямку України. Ворожі літаки будуть падати. Ворожі вертольоти будуть падати. "Шахеди" будуть падати. Не впаде тільки український народ", - заявив Зеленський.

Атаки дронів

Протягом останніх двох місяців Росія активізувала удари дронами-камікадзе. Вона б'є по об'єктах в глибокому тилу, в тому числі по енергетичній інфраструктурі.

Дрони-камікадзе іранського виробництва, які Росія використовує в Україні, виявилися ефективною зброєю. Особливість "Герані", як називають у Росії безпілотники "Шахед", у поєднанні ефективності, технологічної простоти та ціни, яка в умовах війни на виснаження стала важливим фактором.

Росія застосувала проти України асиметричну зброю - система української ППО розрахована скоріше на боротьбу з авіацією та крилатими ракетами, а не з недорогими дронами.

Наразі українці шукають способи боротьби з такими безпілотниками. Наприклад, в Україні з'явився спеціальний додаток для смартфона, за допомогою якого командування ППО отримуватиме інформацію про безпілотники від громадян.