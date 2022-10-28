"Путін керує армією загарбників". Головне з історичної промови Штайнмаєра

38 хвилин(и) тому

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна Росії в Україні перетворила на попіл європейський безпековий порядок.

"24 лютого Путін не просто порушив правила і завершив гру. Він шахівницю кинув на підлогу!" - відзначив президент Німеччини у своїй промові в палаці Бельвю.

Штайнмаєр охарактеризував дії Росії як "жорстоку загарбницьку війну".

"У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, вчинив захоплення землі, поставив під сумнів кордони. Російський напад - це напад на всі уроки, які світ виніс з двох світових війн", - відзначив він.

Штайнмаєр згадав, як радянські війська залишили Німеччину на початку 90-х без єдиного пострілу і це дало країні тривалу надію на мир. Проте наголосив, що зараз Німеччина та Росія протистоять одна одній.

"Коли ми дивимося на сучасну Росію, тут немає місця для старих мрій. Путін командує армією загарбників, а українці захищають свою країну, яку вони будували з моменту здобуття незалежності тридцять років тому. Загарбницька війна Росії зруйнувала мрію Горбачова про "спільний європейський дім", - сказав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 25 жовтня Штайнмаєр відвідав Україну, зустрівся з Зеленським і навіть посидів у підвалі під час повітряної тривоги

Він розкритикував німців, які вважають, що війна Росії проти України не стосується Німеччини.

"Кожен, хто знизує плечима і питає: "Яке відношення має війна до нас у Німеччині?", каже без почуття відповідальності чи історії".

Штайнмаєр виступив за продовження санкцій проти Росії і заперечив тим, хто виступає за їхнє згортання і намагається продовжити енергетичну залежність від Росії.

"Так, санкції дорого обходяться, в тому числі і для нас. Але яка була б альтернатива? Бездіяльно спостерігати за цією злочинною агресією? У наших інтересах вирватися з нашої залежності від режиму, який посилає танки проти сусідньої країни та використовує енергію як зброю".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстранти у німецькому місті Шверін вимагають "припинити війну з Росією", запустити Північний потік-2 і зменшити ціну газу

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Німецький президент навів слова прем'єрки Естонії Каї Каллас: "Газ може бути дорогим, але свобода безцінна".

Штайнмаєр попередив, що відступ з цього шляху може лише посилити загарбницькі апетити Путіна, поставить під удар щонайменше Грузію, Молдову та країни Балтії.

"Жорстокі атаки Росії за останні вісім місяців є нічим іншим, як підлими та цинічними, без поваги до людського життя. Уявний мир, який винагороджує такі дії, мир, який закріплює захоплення землі Путіним, не є миром. Це означало б панування терору для багатьох людей в Україні, залишило б їх на милість свавільного насильства російських окупантів. Що ще гірше - такий фіктивний мир лише посилить голод Путіна".

Німецький президент розповів, як в Україні дорослі та діти щодня мусять бігти в підвали через російські ракетні атаки, хоча теж хочуть миру.

"Але вони мають рацію, коли кажуть, що мир, якого ми прагнемо, має бути справедливим. Миру, який зберігає незалежність і свободу України. Несправедливий мир - це не мир - він несе в собі насіння нових воєн. Ні, несправедливий мир зміцнить усіх тих у світі, чия жага влади не знає ні законів, ні правил".

Присутнього нового посла України в Німеччині Олексія Макеєва Штайнмаєр запевнив у продовженні підтримки України, поки це буде необхідно.

"Це включає військову підтримку - ваш президент щойно сказав мені, наскільки німецькі системи ППО рятують життя. Це включає фінансову та політичну підтримку. І це включає гостро необхідну підтримку для швидкого відновлення після підлих нападів Росії на електроенергетику, системи опалення, гарячої води, на всі форми життєво важливої інфраструктури з наближенням зими".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Активісти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" відкрито ходять на акції з російськими прапорами. Акція у місті Шверін, 24 жовтня

Штайнмаєр також відзначив, що для Німеччини настають важкі роки, але країна подолає цей час завдяки сильній економіці, спроможній державі.

"Дивіденди миру закінчилися", - відзначив він.

Водночас, на думку президента, треба інвестувати більше в німецьку армію і взяти на себе більш відповідальну роль у ЄС та НАТО.

"Ні, Німеччина не є світовим лідером. Але ми одні з найбільших у Європі. Від нас очікують лідерства, лідерства в інтересах Європи. Важливо зміцнювати Європу", - сказав він.

На думку Штайнмаєра, світова безпека загалом погіршується, відбувається боротьба за домінування, Китай хоче збільшити свій економічний та політичний вплив.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в Берліні проти зростання цін на енергоносії

"Світ перебуває на шляху до фази конфронтації, хоча від співпраці він залежить як ніколи. Зміна клімату, втрата видів, пандемії, голод і міграція - нічого з цього не можна вирішити без готовності до міжнародної співпраці", - вважає президент Німеччини.

На цьому тижні президент Німеччини відвідав Україну, пообіцяв Україні надання зброї та систем ППО, а під час візиту до Корюківки мусив сидіти у підвалі під час повітряної тривоги.