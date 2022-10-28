Росія вже послала на війну в Україну понад 80 тисяч мобілізованих - Шойгу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мобілізовані в Москві росіяни, 6 жовтня

Російський міністр оборони Сергій Шойгу у доповіді президенту Путіну про перебіг часткової мобілізації у Росії повідомив, що на війну в Україну вже відправили понад 80 тисяч росіян.

"Після завершення навчання до району проведення спеціальної військової операції направлено 82 тис. осіб, з яких понад 41 тис. діють у складі підрозділів", - цитує Шойгу "Интерфакс".

Шойгу доповів Путіну про завершення часткової мобілізації у Росії.

За словами міністра, наразі ще 218 тис. осіб проходять підготовку у навчальних центрах та на полігонах.

Сергій Шойгу на зустрічі з Путіним заявив, що встановлене завдання в 300 тисяч мобілізованих осіб виконане, інших мобілізаційних завдань не планується.

Раніше Шойгу заявляв, що у рамках оголошеної Володимиром Путіним часткової мобілізації планували призвати саме 300 тис. осіб.

Експерти ставили ці слова під сумнів, припускаючи, що реальні масштаби мобілізації будуть значно більшими.

BBC не може оперативно перевірити достовірність цифр, що наводяться російським міноборони.

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21 вересня Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію для залучення нової військової сили до бойових дій в Україні. Міністр оборони Сергій Шойгу стверджував, що мобілізувати планують 300 тисяч осіб, які перебувають у запасі.

Втім, вже відомо про випадки загибелі на війні мобілізованих, які раніше не мали військового досвіду. Наприклад, 13 жовтня під час обстрілу загинув 33-річний IT-співробітник російського Райффайзенбанку Тимур Ізмайлов, повідомляло Настоящее время. Його мобілізували 23 вересня.

Сотні тисяч російських чоловіків поїхали в Грузію, Казахстан, Фінляндію та інші країни, аби уникнути мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян і закликав їх ухилятися від мобілізації, оголошеної російською владою.

"Оголошену Росією злочинну мобілізацію не випадково відразу ж назвали самі ж громадяни Росії "могилізацією". Могилізація. Російська влада чудово розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть - інших варіантів не передбачено", - сказав Зеленський у своєму щоденному зверненні російською мовою.

За його словами, російських командирів не хвилюють життя росіян, адже єдина їхня мета - набирати нових солдатів замість убитих, поранених, тих, які втекли або потрапили у полон.

Саме тому мобілізують усіх без розбору - і "молодих айтішників, які взагалі не служили", і "пенсіонерів, котрі служили хіба що в радянській армії", зазначив Зеленський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мобілізовані у Москві, 4 жовтня

Він закликав росіян ухилятися від мобілізації - або, якщо вони таки потраплять на війну, здаватися у полон українським військовим.

"Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від цієї злочинної мобілізації краще, ніж бути скаліченим і ще потім відповідати перед судом за участь у агресивній війні. Здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї", - сказав Зеленський і додав, що ці удари є абсолютно справедливими, оскільки Україна у цій війні захищається.

Українські та західні аналітики не вірять, що Росії швидко вдасться використати насильно мобілізованих новобранців, з невеликим чи нульовим досвідом, для підвищення наступального потенціалу.