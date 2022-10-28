Чоловіка Ненсі Пелосі побили. Нападник увірвався у будинок спікерки Палати представників США

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Чоловік спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі зазнав нападу, повідомляється, що йому завдали численних травм.

82-річного Пола Пелосі побив чоловік, який увірвався до будинку подружжя в Сан-Франциско; його мотиви поки що неясні.

На сайті Пелосі сказано, що її чоловік госпіталізований і він повинен повністю видужати. Підозрюваного у нападі чоловіка затримано.

Сама Пелосі в момент нападу вранці в п'ятницю за місцевим часом перебувала у Вашингтоні.

"Спікер та її родина вдячні екстреним службам та медикам і зараз просять спокою", - додали в офісі Пелосі.

За даними анонімних джерел американських ЗМІ, не підтверджених поліцією, нападник був озброєний молотком. Агентство AP повідомляє, що Пол Пелосі отримав серйозні травми голови та інших частин тіла.

При цьому джерела CBS передають, що зловмисник застосував молоток, щоб увійти в будівлю, проте поки що невідомо, чи він його використовував під час нападу на Пола Пелосі.

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Як саме цій людині вдалося проникнути в будинок, поліція поки що не уточнює.

Ненсі Пелосі - один із найвпливовіших політиків у США. У 2021 році вона вчетверте була обрана головою нижньої палати Конгресу США. Це означає, що якщо Джо Байден та Камала Харріс із якоїсь причини не зможуть виконувати свої обов'язки, президентські повноваження перейдуть до Пелосі.

Наразі Пелосі бере участь у підготовці Демократичної партії до проміжних виборів 8 листопада.

У світовій пресі ім'я Пелосі останнім часом фігурувало у зв'язку з її візитом на Тайвань, який спровокував великомасштабні китайські морські навчання навколо острова. Китай, який вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, також висловив дипломатичний протест.

Пол і Ненсі Пелосі перебувають у шлюбі з 1963 року, у них п'ятеро дітей. Чоловік Пелосі - мультимільйонер та засновник венчурної компанії Financial Leasing Services.

Стан подружжя Пелосі оцінюється приблизно в 114 млн. доларів.

Розслідування нападу веде місцева поліція, якій допомагають ФБР і поліція Капітолію США - особлива служба, завдання якої полягає у захисті членів Конгресу.

Конгресмени особливо ретельно ставляться до питань безпеки після нападу на вашингтонський Капітолій минулого року, який здійснили прихильники колишнього президента Дональда Трампа.

На будинках кількох членів нижньої палати - як демократів, так і республіканців - з того часу кілька разів з'являлися графіті. Минулого року на тому самому будинку Пелосі в Сан-Франциско з'явилася вимога "скасувати орендну плату".

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що президент "молиться за Пола Пелосі та за всю родину спікера". Байден зателефонував Пелосі вранці, щоб висловити підтримку.