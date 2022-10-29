У Севастополі кажуть, що кілька годин боролися з дронами. Що відомо

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія анексувала Севастополь у 2014 році

Вранці у суботу "голова" анексованого Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту РФ відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти. Там тимчасово припинили рух.

"У місті жодні об'єкти не вражені. Зберігаємо спокій. Ситуація під контролем", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як передає російське агентство ТАСС із посиланням на свого кореспондента, сильний вибух пролунав о 4:20, "потім було чути ще кілька хлопків".

Пізніше Развожаєв заявив, що ППО в Севастополі декілька годин відбивала атаки.

За його версією, всі дрони збиті.

Він повідомляє про знищення надводних безпілотників. Але російські військові блогери пишуть про знищену підводну ціль.

Телеграм-канали поширюють нічні та ранкові відео, де видно безпілотники та маленькі чорні вибухи в морі - ймовірно, результат роботи ППО.

Офіційний Київ поки не що коментував ці новини, ВВС не може їх оперативно перевірити.

Відомо, що наприкінці серпня Велика Британія почала поставляти в Україну підводні дрони. Їхнє головне призначення - розміновувати берегову лінію моря.

Вранці у суботу у соцмережах СБУ з'явилося повідомлення зі словами: "Час бавовни".

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Таким фото СБУ проілюструвало свій ранковий пост

"А це значить, що російська техніка та позиції окупантів знов будуть палати. Працюємо далі до повної перемоги", - йдеться у повідомленні. Проте його не можна вважати підтвердженням того, що до атаки на Севастополь причетні українські військові.

Повідомляється, що поки що у Севастопольській бухті повністю припинили рух. Пороми і катери через бухту не проходять, повідомила місцева влада у телеграм-каналі.