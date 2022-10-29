У Севастополі кажуть, що кілька годин боролися з дронами. Що відомо
Вранці у суботу "голова" анексованого Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту РФ відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти. Там тимчасово припинили рух.
"У місті жодні об'єкти не вражені. Зберігаємо спокій. Ситуація під контролем", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Як передає російське агентство ТАСС із посиланням на свого кореспондента, сильний вибух пролунав о 4:20, "потім було чути ще кілька хлопків".
Пізніше Развожаєв заявив, що ППО в Севастополі декілька годин відбивала атаки.
За його версією, всі дрони збиті.
Він повідомляє про знищення надводних безпілотників. Але російські військові блогери пишуть про знищену підводну ціль.
Телеграм-канали поширюють нічні та ранкові відео, де видно безпілотники та маленькі чорні вибухи в морі - ймовірно, результат роботи ППО.
Офіційний Київ поки не що коментував ці новини, ВВС не може їх оперативно перевірити.
Відомо, що наприкінці серпня Велика Британія почала поставляти в Україну підводні дрони. Їхнє головне призначення - розміновувати берегову лінію моря.
Вранці у суботу у соцмережах СБУ з'явилося повідомлення зі словами: "Час бавовни".
"А це значить, що російська техніка та позиції окупантів знов будуть палати. Працюємо далі до повної перемоги", - йдеться у повідомленні. Проте його не можна вважати підтвердженням того, що до атаки на Севастополь причетні українські військові.
Повідомляється, що поки що у Севастопольській бухті повністю припинили рух. Пороми і катери через бухту не проходять, повідомила місцева влада у телеграм-каналі.
"Атака безпілотника" по штабу в Севастополі. Що відомо
Росіяни повідомили, що штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі начебто атакував безпілотник.